“一国两制”白皮书选举日隔天发布 王振民：回击对港新选制攻击

中国在本月香港立法会选举投票日隔天发布“一国两制”白皮书，全国港澳研究会副会长王振民对此解释，此举是要正本清源，回击对香港民主和特区新选制的攻击，并指英国在港殖民统治和民主没有一点联系。

据中国澎湃新闻报道，也是清华大学法学院教授、清华大学港澳研究中心主任的王振民，今天（27日）在关于《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书的吹风会上认为，这个时间点完全合适。

王振民指责西方一些国家和政治人物戴着有色眼镜来看中国和香港的一切，对香港的民主极尽攻击抹黑之能事，而这时候发表白皮书可以正本清源，回击那些对特区民主、对特区新选制的攻击，表明中国政府在香港民主发展问题上的原则立场。

他认为，这时候对香港特区新的民主制度和实践经验进行总结，全面阐释新选制、新民主的核心要义，全景式扫描香港民主发展的过程，对其中的经验教训和基本规律进行总结概括、提炼，是合适的。

王振民强调，《中英联合声明》不是解决香港回归后实行什么样的选举制度，实行什么样的民主的文件，而是解决香港回归中国的问题。香港回归后实行什么样的政治体制、实行什么样的选举制度，是中国的内政，没有一个国家会和别的国家来讨论实行什么样的政治制度、实行什么样的选举制度。

中国国务院新闻办公室上周一（20日）发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，强调中国共产党和中国政府有信心、有智慧、有能力，把实行资本主义制度的香港管理好、建设好，并把符合香港实际情况的民主建设好、发展好。