中石油：中国石油消费2030年前达峰

中国石油经济技术研究院昨天在《2060年世界与中国能源展望》报告中预计，2021至2030年间由于化工需求强劲，中国石油消费仍将保持增长，2030年前达峰，峰值约7.8亿吨。

据路透社报道，该研究院隶属于中国石油天然气集团。去年其预计中国石油需求将在2025年左右触顶在7.3亿吨。

研究院最新报告并预计，2031至2050年间随着交通运输电动化，交通用油持续下降，化工用油保持稳定，到2050年中国石油消费量约3.8亿吨；2051至2060年间石油将回归原料属性，到2060年石油消费量约2.3亿吨。

至于汽油和柴油需求达峰与交通用油达峰时间基本同步，2025年汽柴煤油需求总量将达峰，约3.9亿吨，之后快速回落至2060年的0.6亿吨。

天然气消费则将快速增长，2030年预计在5400亿立方米；2040年前达峰，峰值近6500亿立方米；之后将平稳下降，2060年约4100亿立方米。

研究院并预计，中国一次能源需求将于2030至2035年间达峰，约60亿吨标煤左右，之后略有回落，2060年降至57亿吨标煤左右。

同时，实现碳达峰碳中和需要巨量的能源基础设施投资，仅电力部门投资就将在每年1至2万亿元人民币，且呈现逐年增加态势。

中国目标2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。早前中共中央经济工作会议提出，实现碳达峰碳中和“不可能毕其功于一役”，基本国情还是以煤为主，防止减污降碳任务简单层层分解；确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。

