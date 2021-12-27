上海消保委对三只松鼠广告发声：审美要与时俱进

中国国产零食品牌“三只松鼠”一则产品宣传海报中的模特“眯眯眼”妆容，被部分网友质疑是故意丑化中国人，上海市消保委对此评论称，消费圈审美要与时俱进。

上海市消费者权益保护委员会（简称上海消保委）今天（27日）在微信公众号发文评论称，社会在发展，消费在迭代，商家只有与时俱进，才能跟上时代的步伐，契合消费者新的审美需求，和消费者建立文化与情感的共鸣。

有网民晒出三只松鼠2019年一则酸辣粉产品宣传海报，称海报中模特“眯眯眼”、超厚嘴唇等妆容是在故意丑化中国人，“三只松鼠模特”相关话题昨天也迅速登上微博热搜。

三只松鼠昨天已就上述事件发声明致歉，并表示第一时间已进行页面的替换，且已安排排查公司其他产品页面，杜绝类似情况产生。

据中新经纬报道，对于有网友认为这与中国摄影师陈漫事件相关，三只松鼠也回应称，“该广告宣传页面于2019年10月上线，时值国潮风流行，因此选择‘国潮风’来进行广告拍摄，意图传达给消费者国潮的视觉感受。该页面中模特为中国人，其妆容均基于其个人特征打造，绝无刻意丑化之意。陈漫事件是今年11月份的事，所以根本就没关系。”

此前，迪奥（Dior）摄影展品《骄傲的矜持》上个月被质疑采用“眯眯眼”造型丑化亚裔女性，遭舆论讨伐甚至被抵制。迪奥和摄影师陈漫随后都在社交平台上发文回应事件并道歉。

针对此事，拍摄上述广告的模特本人昨晚在微博回应事件，她写道，“眼睛，确实就是长成这个样子，因为我的性格，和表演风格被选中做这个广告模特“，没有故意要去营造什么辱华形象。

对于网上关于她长相的讨论，她表示很无奈，“我眼睛小就不配做中国人了？”那是不是说长这样了就不该选择模特这个职业？长这样了出生那天就在辱华了？

她还说，爱国她举双手赞成，但事事都要上纲上线，就是一种病态了，呼吁大家做心态健康的网民。

《环球时报》前总编辑胡锡进也就此次事件在微信公众号发文评论说，近一个时期对“辱华”的发现变多，是因为互联网发达，监督者变多，惩罚“辱华”者的资源也变多了。

他认为，如今抓“辱华”不再是中国人气得发抖的事情，而成了总体感觉还不错的时候，“这是中国人告别悲情、不断巩固民族自信的自然过程”。

胡锡进还说，他不相信三只松鼠和涉事模特有从中国内部“辱华”的动机，这还是审美的错位问题，不排除该公司受到了西方围绕中国审美设置的影响。

他认为，西方人说中国人小眼睛，不一定就是恶意。中国人如实记录自己的小眼睛，可以是自信，也可以是自嘲，而“内部顺着中西的裂痕继续撕裂，上纲上线，的确没必要”。