台媒：“潜舰国造”突破封锁 可望获得鱼雷诱标

台湾推动本土潜艇项目“潜舰国造”，日前传出台船公司向土耳其采购鱼雷诱标，因中国大陆干扰破局。但台湾媒体引述知情人士报道称，目前已获得“某国”同意供售这项装备，正针对规格、供货期程进行研讨。

综合台湾《自由时报》及中央社报道，台湾军方的“潜舰国造”计划订于2024年之前建造一艘自造潜舰并下水测试，但传出台湾为筹获供潜舰闪避鱼雷攻击的诱标，通过台湾厂商向土耳其厂商洽购，并寻求技术转移，却因土耳其政府未放行输出许可，导致全案停摆。

台湾国防部长邱国正上周在立法院受访时坦言此案“有点小卡关”的说法，称台湾外交状况大家都很清楚，假如有人不愿意看到“潜舰国造”推动发展，“会无所不用其极”。但他也强调台军都在处理且“处理顺畅”。

台湾海军上周也称，“潜舰国造”案工程艰巨，装备筹购过程均纳入具备生产潜舰装备的国家参与，如遇情势变化，均弹性调整筹获策略，且都有备案因应，目前皆在计划节点正常执行。

针对最新进度，军方人士今天透露，目前已获“某国”同意供售这项装备，目前正针对规格、供货期程等细节研讨中，但不便透露更多细节，避免再度被干预。

军方人士也说，“潜舰国造”中的各项计划均有备案，若无法从单一国家获得输出许可，都会寻找其他商源或自行研制等方式进行。

鱼雷诱标的原理是模拟潜舰自身发出的噪音，将鱼雷诱标发射到离潜舰本身较远的海域，以诱导敌方发射的鱼雷误判目标而攻击诱标，确保潜舰提升遭受敌人鱼雷攻击时的生存机率。