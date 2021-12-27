西安实施最严防疫措施 非防控民生车辆不得上路

中国西安疫情严峻，今天（27日）零时起，全市进一步提升防控等级，实行最严格的社会面管控措施，包括全市党政机关、企事业单位和市民要做到非疫情防控及民生保障车辆不得上路。

据央视网报道，据西安市公安局发布的通告要求，全体市民除参加核酸采样外，要坚持不出户、不聚集。要保持24小时通讯畅通，积极配合防疫人员、公安民警，落实入户采样、集中隔离、应急管控等、

向流调工作人员隐瞒实情、虚构事实、故意躲藏，拒绝、阻碍调查工作，造成传染病传播或有传播风险，以及造成其他严重后果的市民，将以涉嫌妨害传染病防治罪依法追究刑事责任。

此外，凡扰乱核酸采样点现场秩序，不按“采样位和等待位保持两米以上距离，排队人员之间保持一米以上距离”等相关规定，拒不服从防疫、公安人员现场指挥的，最高可处行政拘留十日并处五百元（人民币，100新元）罚款。

通知还说，各大专院校、超市、便利店等单位，未按通告要求履行主体责任，造成后果的，依法追究相关单位及责任人法律责任。对其他拒不执行疫情防控决定和命令、扰乱公共场所秩序、寻衅滋事、哄抬物价、阻碍疫情防控工作人员依法履行职责等违法行为，依相关法律规定进行处罚，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中国大陆昨天（26日）新增162起冠病确诊本土病例，比起前一天的158例多，其中疫情最严重的西安市有150例。