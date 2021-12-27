马兴瑞：决不让新疆来之不易的稳定形势发生逆转

新任中共新疆维吾尔自治党委书记马兴瑞强调，将完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持把社会稳定和长治久安作为工作总目标，决不让来之不易的稳定形势发生逆转。

据新疆党委机关报《新疆日报》报道，自治区召开25日领导干部会议。中共中央组织部分管日常工作的副部长姜信治在会上宣布中央决定，陈全国不再兼任新疆自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用，他的职务由马兴瑞接替。

履新的马兴瑞则说：“我将牢记习近平总书记的殷殷嘱托，认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示精神，同全区各族干部群众一道，依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，一步一个脚印把习近平总书记为新疆擘画的宏伟蓝图变成美好现实。”

马兴瑞说，他将始终坚持对中共忠诚，旗帜鲜明讲政治。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持把社会稳定和长治久安作为新疆工作总目标，坚定不移促进新疆社会大局持续稳定长期稳定，决不让来之不易的稳定形势发生逆转。

他也表示，将以人民为中心推进经济高质量发展，不断满足人民对美好生活的需要；坚持全面从严治党，坚决扛起管党治党政治责任，坚持新时代好干部标准和民族地区干部政治标准，推动全区上下形成风清气正的政治生态和干事创业的良好环境；坚持以身作则，永葆清正廉洁政治本色。带头严守政治纪律和政治规矩，牢固树立正确政绩观，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，察实情、办实事、求实效。

马兴瑞说：“我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，有历届自治区领导班子奠定的坚实基础，有全国各族人民的无私支援，全区党员干部和各族群众齐心协力、砥砺前行，一定能够推动新疆各项工作取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。”

马兴瑞在开始发言时，首先表态，完全拥护、坚决服从中共中央决定，并衷心感谢总书记习近平、党中央对他的信任，他深感使命光荣、责任重大。

他也赞扬以陈全国为班长的自治区党委一班人，近年来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全区各族干部群众，推动新疆工作取得重大成效。陈全国书记为新疆的改革发展稳定事业倾注了大量心血、作出了重要贡献。

在马兴瑞发言之前，卸任的陈全国说，这次自治区党委主要领导调整，充分体现了以习近平为核心的党中央对新疆工作的高度重视、对加强自治区领导班子建设的关心关怀、对实现新疆社会稳定和长治久安的殷切期望。他完全拥护、坚决服从党中央决定。

陈全国也回顾过去五年工作历程：“在新疆工作五年多来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我与全区各族干部群众一道，始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定坚决贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，全力做好稳定发展各项工作，新疆呈现出社会大局稳定、经济高质量发展、人民安居乐业的良好局面。这些成绩的取得，得益于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，得益于习近平总书记领航掌舵，得益于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，得益于新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标贯彻落实，得益于全国各族人民无私支援，也是全区各族干部群众团结一心、共同奋斗的结果。”

陈全国也说：“在新疆工作五年多来，我与全区各族干部群众朝夕相处、并肩作战，结下了深厚的情谊。特别是在贯彻新时代党的治疆方略、聚焦总目标推进新疆社会稳定和长治久安过程中，广大党员干部群众给我留下了深刻的印象，难以忘怀党政军警兵民的辛勤付出、日夜坚守，难以忘怀广大党员干部的忠诚担当、信任支持，难以忘怀2500多万可亲可爱可敬的各族党员干部和人民群众的深情厚谊，难以忘怀新疆这片160多万平方公里的辽阔疆域、壮美河山。衷心感谢全区各族干部群众对我工作的关心、支持和帮助。

陈全国认为，当前全区上下正意气风发踏上实现第二个百年奋斗目标的新征程，并说：“我坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在马兴瑞同志为班长的自治区党委团结带领下，新疆的明天一定会更加美好。衷心祝愿新疆各项事业繁荣进步，衷心祝愿新疆各族人民幸福安康。”

自治区党委副书记，区政府副主席、代理主席艾尔肯·吐尼亚孜也在会上发言。他说，面对严峻复杂的形势，陈全国团结带领全区上下完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标。马兴瑞担任自治区党委书记，充分体现了总书记习近平和中共中央对新疆工作的关怀和支持。



据报道，现职省级领导干部、中央驻疆单位主要负责人、新疆生产建设兵团党委委员等参加了这项会议。