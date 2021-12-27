中国外交部指特鲁多涉华言论充满对中国的误解误判

加拿大总理特鲁多25日接受加拿大环球电视台采访时称，中国正在利用经济影响力“操弄”民主国家，西方应该统一战线，防止中国利用商业利益制造分化。对此，中国外交部发言人说，此言充满了对中国的误解和误判。

据澎湃新闻报道，赵立坚今天（27日）在例行记者会上说，加拿大领导人有关言论与事实不符。中国坚持走和平发展道路，坚持同世界各国和平相处，合作共赢，坚持大小国家一律平等，致力于构建人类命运共同体。

赵立坚称，中国外交光明磊落，从来不搞什么挑拨、胁迫。事实上中国才是美国等西方国家胁迫外交的受害者。美国炮制孟晚舟事件，企图遏制打压中国高技术企业，以美国为首的少数国家打着所谓人权、民主的幌子，在涉港涉疆等问题上肆意干涉中国内政，企图将他们所谓的规则强加于中方，这才是赤裸裸的胁迫外交。

他还强调，当前中加关系处于何去何从的十字路口，到底视中国为伙伴还是对手，这是加方必须想清楚的根本性问题，也是影响中加关系发展的根本性问题。中方重视发展中加关系，主张在相互尊重、平等互利基础上发展两国关系，这一立场是一贯而很明确的。“加方应摒弃对华错误认知，树立客观理性的中国观，奉行积极务实的对华政策，同中方相向而行，推动中加关系重回正确发展轨道。”