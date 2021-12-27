下午察：“眯眯眼”与“辱华”

一夜之间，中国社交媒体平台被“眯眯眼”刷屏。因为眯眯眼，中国网红零食品牌“三只松鼠”被骂上了热搜第二。

起因是有网民晒出三只松鼠一系列酸辣粉、螺蛳粉等食品广告宣传海报，结果一堆美食晾着没人理，海报中模特的“眯眯眼”妆容反而成焦点。部分网民认为“眯眯眼”妆容故意丑化中国人，事件在微博上引发争议。

批评的一方认为三只松鼠确实丑化中国人，“必须坚决抵制这种故意迎合西方丑化国人形象审美观的广告”，又指“三只松鼠酸辣粉广告翻车，又见傲慢无比的眯眯眼和超厚嘴唇模特”，还称“抵制三只松鼠，从你我做起”。

另一方则认为审美多样化，不必上纲上线，指“所谓的爱国者已经疯了”，玻璃心不应当，大国要有民族文化自信，“怎么越强大，越自卑了？”

三只松鼠昨天（26日）针对网友质疑产品模特妆容一事发声明致歉，称该产品于2019年10月上线，页面中模特为中国人，妆容基于其个人特征打造，“无刻意丑化”，为避免产生不适感，已进行页面的替换。

“眯眯眼”又如何？

几乎就与此前Dior事件雷同，都是“眯眯眼”被指辱华嫌疑，都是旧作品被人挖出晾晒说事。不同的是，上次是洋品牌，这次是中国国货。上次是Dior摄影师陈漫道歉，这次是中国品牌三只松鼠自己出面道歉。

Dior的“眯眯眼”模特儿形象也一度引发争议。（互联网）

三只松鼠的眯眯眼模特广告被骂上热搜。（互联网）

无独有偶，刚刚上映的中国国产动画电影《雄狮少年》，也因为人物形象的“小眼睛”设计，也受到舆论讨伐并被一些自媒体批评“丑化中国人”。

比较罕见的是，三只松鼠宣传海报的模特自己出面澄清，并批评网民“上纲上线，是一种病态”，结果又把事件热度推高。

微博名为“菜孃孃”（白菜）的用户26日晚上发布了一条消息，称她自己就是三只松鼠争议广告图片上的模特。对于网民关注的“眯眯眼”，她说自己的眼睛确实“就是长成这个样子”，因为性格和表演风格被选中做广告模特，“没有故意要去营造什么辱华形象”。

关于网上的评论，她表示很无奈，“不知道我做错了什么要遭受这种网络暴力”，强调自己只是一个普通的打工人，完成自己的工作。

菜孃孃反问：“我眼睛小就不配做中国人了？” “长这样了出生那天就在辱华了？”“那是不是也可以告你歧视了？”

她说举双手赞成爱国，但狠批网民“事事都要上纲上线，那这就是一种病态了！”

三只松鼠模特“菜孃孃”：“我眼睛小就不配做中国人了？”（视频截图）

不过，有评论认为，虽然模特声称事事上纲上线是病态，但有些事必须得上纲上线，且寸土不让，包括应该以中国人的标准来界定中国人的形象，三只松鼠或许只是审美缺失，被西方宣扬的形象误导，或许是为了迎合海外市场，目前还不得而知，“但消费者的愤怒，中国民众的愤怒，何错之有？”

事件也引起上海市消保委的关注。上海市消保委今天（27日）发文表态说，消费圈的审美也要与时俱进，“社会在发展，消费在迭代，商家只有与时俱进，才能跟上时代的步伐，契合消费者新的审美需求，和消费者建立文化与情感的共鸣。”

别丢了审美话语权

审美要与时俱进，但首先得确认，美的标准不止一种，青菜萝卜各有所爱。

中国十四亿人口，有大眼睛美女如赵薇等，当然也有细长的小眼睛美女如周冬雨等。“眯眯眼”争议背后涉及的是审美品味，这本身就难有标准答案，那么在审美之外所延伸出的“辱华”与否问题，就更具争议性了。

西方的审美眼光，或许对东方人有某种刻板印象，在国际舞台上闯出名堂的中国超模吕燕、雎晓雯等就属于眼睛较细长的美女形象。也或许是因为东西方的审美很不一样，在东方人看来可能是“丑模”，老外则猛赞惊艳。

走红国际的中国超模吕燕。（互联网）

但“小眼睛”即便被当成对东方人的刻板印象，也不意味着小眼睛本身有错或带“辱华”意思，否则就等于被西方审美定义牵着鼻子走，反应越是强烈，越是间接说明缺乏坚持自我审美的自信。

就如一中国网民在微博上留言：“西方人用眯眯眼侮辱你你就不能用了，用了就是辱华，那下次用大眼睛侮辱你是不是也不能用了……把话语权都丢了。”

另一网民说：“国人活成自己喜欢的模样就行了，管国外怎么看。拿国外的价值观来对国人上纲上线更是可笑。”

也正如澎湃新闻发布的评论文章《别只盯着“小眼睛” 》说的，反对西方对中国人的歧视，结果变成了中国人对中国人的“外貌歧视”，成了“长相辱华”，这本身就很荒唐。“只要不是为了迎合西方的偏见，模特的眼睛小又如何？”

一直关注热门话题的《环球时报》前总编辑胡锡进也发言了。

他表示，相信三只松鼠和菜孃孃没有“辱华”动机，认为这是“审美的错位”问题，不排除该公司受到了西方围绕中国审美设置的影响。

胡锡进也认为，西方人说中国人小眼睛，有些就是鄙视，有些则属于诙谐，不一定就是恶意。他说，中国人如实记录自己的小眼睛，可以是自信，也可以是自嘲，得都无妨，“我们内部顺着中西的裂痕继续撕裂，上纲上线，的确没必要。”

“眯眯眼”是商业营销操作？

也有网民质疑，这是商家刻意搞的一场“眯眯眼营销”大戏，模特的妆容无辜躺枪，品牌则在争议声中赚了一大波热度，几乎是“全民代言”的程度。

洋品牌或许会这样搞宣传，但中国品牌相信难从中获得太多实质利益，短期内虽可获大量关注，但对成熟品牌来说，更可能是受负面新闻冲击。

就如搜狐网的一篇评论文章所说，这次风波已多少影响到三只松鼠的品牌形象，如果要依此来思考什么，那一定不是说“上纲上线也有一丁点好处”之类的托词，而是要看到给企业“扣帽子”的行为，最后损失的是一心一意搞经济的企业，还有认真执行企划的制作团队。

胡锡进也说了，如果中国社会拒绝接受广告所呈现的中国人形象，那么这一类表现“很快会从商业宣传中消失掉。”

引发争议的三只松鼠“眯眯眼”模特宣传海报。《环球时报》前总编辑胡锡进认为，如果中国社会拒绝接受广告所呈现的中国人形象，那么这一类表现“很快会从商业宣传中消失掉。” （互联网）

这或许也是三只松鼠模特菜孃孃所担忧的。她的微博发文就有这么一句：“你们在骂我的同时有没有想过我的职业是模特，我靠这个吃饭。”

如果商家和企业走极端，因为担心卷入“辱华”风波而回避“眯眯眼”模特，日后走进大众视线的全是目光炯炯的大眼模特时，社媒舆论场不知又会引爆什么话题？