西安疾控谈疫情两日过百：筛查力度与风险点位增加

中国西安市的疫情严峻，针对为何该市连续两天确诊病例数都超150例，西安市疾控中心称，原因是筛查力度与风险点位增加。

据央视新闻报道，西安市疾控中心副主任卫晓丽今天（27日）在发布会上说，自12月9日以来，西安本轮疫情累计报告本土确诊病例635例。病例报告数呈现几个阶段：12月9日至17日，病例报告零星散在发生，每日报告数在个位数；12月18日至24日，每日病例报告数从13例增长到75例；最近两天病例报告数维持在150例左右。

卫晓丽说，近期病例增多主要有两方面原因，一是全市加大了大规模核酸筛查的力度，从12月21日开始进行了多轮次核酸大筛查，从而发现了更多隐匿性的病例，目前本轮疫情通过核酸筛查发现的病例占到三分之一。

二是因为新出现的一些风险点位，比如高新区光电园、灞桥区京东物流园，由于人员高度密集和流动性大导致病例波及范围较广，短期内病例报告快速增长的情况，对于这些风险点位已快速采取了控制措施，随着各项封控措施的落实，有助于这些地区疫情得到有效控制。

卫晓丽提醒市民不必为确诊病例短期快速上升过于担心，这个阶段通过核酸筛查发现并管控病例是核酸筛查的目的，这项工作越扎实，对于整体防控工作就越有利。