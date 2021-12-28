北京新供商品房将按比例配建保障租赁房

北京市发通知要求，新供商品住房应按比例配建保障性租赁住房，配建住房与其他住房实施统一管理。

据新华社报道，记者27日从北京市住建委获悉，北京市住房城乡建设委、市发展改革委、市规划自然资源委、市财政局四部门联合印发《关于进一步规范本市新供住宅项目配建公租房、保障性租赁住房工作的通知》。通知要求，新供商品住房需按比例配建保障性租赁住房，同时配建住房需与同一物业管理区域内其他住房实施统一管理。

通知明确，在新供商品住房、安置房等项目中，每年应按照新供住宅项目建筑面积的一定比例，配建公租房、保障性租赁住房及相应机动车停车位。其中，商品住房项目配建以保障性租赁住房为主，主要提供70平方米左右的小户型、低租金成套住宅。

同时，为提升保障性租赁住房居住品质和人居环境，通知明确，配建住房与项目其他住房在布局、建筑密度、景观环境、绿化，建筑外立面的风格、色彩、建筑材质品质等方面保持基本一致。配建住房原则上采取集中布局，以整栋、整单元为最小建设单位。配建住房实施装配式装修成品交房，与同一物业管理区域内其他住房实施统一管理，享受同等物业服务。

北京市住建委有关负责人说，“十四五”期间，北京将紧紧围绕住有所居目标，以破解首都超大城市住房困难问题为中心，在交通便利、配套设施完善的人口、产业聚集区重点布局，补齐保障性租赁住房短板，全面增加保障房有效供给。