欧盟称中国对立陶宛施压有损欧中关系

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）27日发文说，中国制裁欧洲议会议员的决定，以及施压立陶宛都对欧中关系造成负面影响。

博雷利在欧盟对外行动署网站发布的文章称，回顾今年的重要事件，除了应对冠病大流行之外，还包括白俄罗斯、乌克兰、阿富汗、衣索比亚和委内瑞拉等国际议题。

博雷利在谈及中国议题时说，欧盟面对中国议题的立场保持一致，同时将中国视为合作伙伴、竞争者和制度性对手。他续称，不过今年中国国内人权状况恶化、中国的区域行为、制裁欧洲议会议员与欧盟官方机构的决定、以及最近对立陶宛的施压，都对欧中关系造成负面影响。

他补充道，欧盟重视印太地区，今年提出的印太战略促进了欧盟在印太地区的参与，不仅促进贸易和投资，在安全问题上也进行了更多的合作，例如海事或网络安全。

博雷利强调，欧盟必须在2022年全力以赴捍卫欧洲的利益和价值观，及强化以规则为基础的全球秩序。

继路透社本月16日引述消息人士透露，德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团(Continental) 被中国敦促停止使用立陶宛制造的零部件后，欧盟官员上周也证实，中国海关不但不处理来自立陶宛的产品，其他欧盟国家产品若使用立陶宛的零部件，也不被中国海关受理。

欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”（Formosa Club）总计25国的共同主席及核心成员，本月23日联名致函欧盟理事会主席米歇尔及欧盟执委会主席冯德莱恩等高层官员，批评中国透过各种方式向立陶宛施压，并呼吁欧盟理事会及执委会尽快采取具体行动支持立陶宛。