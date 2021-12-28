达美指上海机场防疫措施致赴华航班半途折返

美国达美航空昨天（27日）指上海浦东机场制定新防疫消毒措施，是导致一趟赴华航班上周半途返航的原因。中国驻美大使馆今天则在官网发文，否认返航是因“中方禁止航班入境”的说法。

综合美国之音和法新社报道，达美在电邮声明中指这项新规定将导致飞机在地面停留的时间增加，达美认为从营运角度而言是不可行的。

达美发言人也说，新规定是在21日，即该航班原定起飞的日期生效。台湾中央社早前则引述台湾航空业者主管报道，上海浦东机场是从24日起实施极为严格的消毒杀菌措施。

另有消息称，机组人员曾指返航系中方禁止航班入境所致，中国驻美大使馆今天在官网上回应时说：“此说法与事实不符。”使馆发言人说，他们注意到美国各航空公司人手紧缺问题突出，机组人员畏惧疫情下出勤情况时有发生，导致美国国内和国际航班大面积取消。中国驻美使领馆正在与有关航司沟通，积极了解具体技术问题并探讨解决方案，避免类似事件再次发生。

大使馆发言人也说，已有多班自美国飞往中国的航班推迟或取消，美国航空在距离飞机起飞仅有数小时的情况下突然宣布取消航班，达美航空的航班甚至出现航程过半后返航情况，给中国籍乘客带来巨大损失。中国驻美使领馆积极向有关乘客提供协助，并第一时间向有关航司提出严正交涉，敦促其保障乘客正当权益。

中国驻旧金山总领馆早前也提醒民众：“为出行顺利，请慎重选择航空公司。”

红星新闻早前引述中国网民帖文报道，这趟飞机原定上周二（21日）晚上10时59分从西雅图起飞，经停韩国仁川机场，于23日早上6时10分抵达上海浦东机场。

不过，机长在起飞曾说“有乘客身体不适需要下机，要找到该乘客的行李”“飞机需要加油”“天气原因”等多种说法，最终告知乘客，因之前的事情耽误，已超出机组工作时间，航班被取消。

受影响的乘客后来在隔天晚间乘坐同一个赴华航班，但班机在起飞约五小时后折返，机长之后告诉乘客：“由于中国入境政策临时发生变化，航班上所有人的健康码不被认证”。

这名网友称，机上当时有许多在美国留学的大学毕业生，他们的签证已经过期，许多人的防疫健康码也面临过期的情况，但美国负责处理防疫码以及签证等延期等工作的部门正在圣诞休假中，机上许多乘客都将被迫面临“非法入境”的局面。