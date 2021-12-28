中日防长会谈 日本强调台海稳定重要性

中日两国国防部长昨天（27日）举行视频会谈，日本在会上对中国在钓鱼岛附近海域、东海及南中国海的活动表达严重关切，并强烈要求中方自我克制。

综合中国国防部微信公众号“国防部发布”及日本共同社报道，中国国务委员兼国防部长魏凤和与日本国防部长岸信夫昨天举行视频会谈。这是两人自去年12月视频会谈以来再次会谈。

岸信夫在会上提到，台湾海峡和平稳定对日本安全和国际社会稳定而言极为重要，日本将关切相关动向。他对中国海警和海军进入钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）周边海域以及南中国海的行为表示严重关切，并强调日本强烈反对凭借力量单方面改变现状的尝试，要求中方自我克制。

岸信夫也对日本近海训练增多的航母“辽宁舰”的活动表示了关切，他还对中国《海警法》的实行表示了强烈关切。

魏凤和则在会上说，在东海和钓鱼岛问题上，中国将坚定维护领土主权和海洋权益。他认为，中日双方应着眼两国关系大局，努力维护东海局势稳定，共同管控风险，防止矛盾升级。魏凤和还就亚太地区形势、台湾、南中国海等问题阐明中方原则立场。

此外，双方在会上达成一致，为了避免中日出现偶发性军事冲突，将尽早开设紧急时双方官员互通联系的热线，力争明年内开始运用。中日防务部门间2018年就已开启“海空联络机制”，但作为主要内容的热线尚未开设。