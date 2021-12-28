中国官媒批山东平度女官员如黑道般威胁上访者

山东平度市一名女官员被揭露威胁上访者，中国官媒发文批评这名官员如黑道般威胁上访群众，败坏政府公信力，强调中共队伍容不下官老爷。

中国《新华每日电讯》今天（28日）在快评写道：“社会公众同声谴责这位镇党委书记对待群众的‘匪气’，一致厌恶其‘官老爷’做派，正是由于在中国已经形成一种共识：共产党是牢记初心使命的党，共产党的干部是人民的‘勤务员’而不是‘官老爷’。”

文章强调，过去的百年，中共之所以不断赢得人民拥护，建立丰功伟业，奥秘之一就是中共始终牢记“江山就是人民，人民就是江山”。如何对待人民群众，从焦裕禄到廖俊波，一代又一代优秀领导干部都作了光辉示范，何为公仆，百姓是以他们为标杆的。

文章坦言，党员干部队伍中仍有少数背离初心使命的害群之马，并说作风粗暴的党员领导干部，虽然丝毫不能代表一个地方党员干部的整体形象，但他们产生的负面效果，却要其他党员干部来“买单”——他们要花百倍的努力，才能修复干群关系。

作者认为，向老百姓耍横、在群众面前大逞官威，简单粗暴的工作作风，反映出少数党员领导干部群众观念淡薄，与党史学习教育要求的“我为群众办实事”精神严重背离。面对群众上访、城市治理难题，解决方式不应是言语威胁与粗暴出手，而应是深入了解群众关切，把基层工作做实做细，切实提高社会治理水平，用绣花功夫下大力气化解影响群众切身利益的难点和痛点。

作者在最后写道：“党的队伍容不下‘官老爷’，相信粗暴对待群众的干部一定会付出代价。这也是一记警钟，时刻提醒各级领导干部要心里装着人民、用心用情服务人民，注意自己的一言一行。各级党组织也要加强对党员干部的教育、管理、监督，用好选人用人考德这根杠杆，教育、引导党员干部老老实实为群众办实事做好事，俯身当好人民的勤务员，而不是高高在上向老百姓‘耍横’的‘官老爷’。”

央广网昨天在评论文章中，批评女官员用威胁的方式去做思想工作方法简单、作风粗暴，性质极为恶劣，忘了“为人民服务”宗旨，质问“这种飞扬跋扈、作威作福的工作作风是怎么养成的？这样的人是如何成为人民公仆，又怎么能为人民办实事？盛气凌人、脱离群众，如此‘官气’绝不容许。”

文章强调，作风建设永远没有休止符，作风问题具有顽固性和反复性，尤其要把力戒官僚主义摆在突出位置来抓。有关党委纪委部门必须彻查基层干部作风建设问题，使纪律真正成为带电的高压线，当地基层干部必须深化整治、见底见效，加强党性修养，摒弃“官本位思想”，坚持实事求是的思想路线，转变作风，真抓实干。

文章认为，上访的解决方式不是靠暴力威胁，基层工作围绕群众开展，群众满意是唯一的检验标准，群众满意度上来了，上访自然减少。党员干部只有心系群众、坚持群众路线，将全心全意为人民服务宗旨意识贯穿始终，用适合群众的方式沟通，才能聆听群众的心声，真正为人民所想、替人民所为。