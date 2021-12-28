印度掀查税风暴 众多中企“大厂”被查

印度财税人员加班加点，在全国掀起一场特殊的“查税风暴”。印度财政部税收局的执法人员12月21日一致向全印度20多个地方查税，针对的企业都跟中资沾边儿。

据第一财经报道，小米、OPPO、一加等一系列中资企业在这场突袭中“中招”，这些都是在印度耳熟能详的手机品牌。根据市场调查数据，在印度每三台智能手机中至少有两台是中国品牌。一些与上述品牌有合作的印度企业也遭到了调查。

盈科律师事务所印度投资服务中心联合创始人沙俊认为，事实上，印度政府部门对于中资企业的税务调查，最近一直没有间断过。上述统一行动，因为规模大又涉及“大厂”，因而引发了广泛的关注。

首先被搜查的是小米、OPPO和富士康位于印度第四大城市金奈的斯克里伯鲁布德工业园（Sriperumbudur）附近的几个办公室。

斯克里伯鲁布德曾是诺基亚全球最大的手机制造基地之一。在2014年，同样因为税务纠纷，当地政府查抄了诺基亚在工业园的资产。诺基亚被迫停产，解雇遣散当地工人。

在金奈的查税行动后，德里、孟买、班加罗尔、加尔各答和古瓦哈提等二十多地也先后被突袭。据知情人士透露，上述公司的工厂、仓库、办公室以及一些公司高管住所，还有这些公司的一些分销商，都在突击搜查范围之内。部分公司在印度的高管也受到了讯问。

突击搜查行动持续了一天一夜，直到22日夜里暂告一段落时，税收局才对外透露了这一行动。

小米、OPPO的印度分支机构在当天先后发表了声明，表示将配合印方调查，同时强调自己“非常重视遵守印度法律”。

对于查税的原因，据印度财政部消息人士向媒体透露，是因为该部门收到“可靠情报”表明，上述企业涉嫌做假账逃税。在搜查过去6天后，印度政府尚未公布确切证据。

沙俊认为，他此前接触到的一个个案是，印度税务机构在调查后，指出相关中资企业在进口货品时适用税率错误，涉嫌逃税。但沙俊表示，相关企业长期以这种税率向海关报关，海关也从未指出其中有任何的问题。相关企业最多是“无心之过”，并无故意逃税的动机。