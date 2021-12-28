又一险资踩坑房地产 泰康减持阳光城认赔出局

阳光城集团12月27日公告，公司二股东泰康系宣布大幅减持阳光城股份，通过大宗交易和协议方式，合计减持9.41%的股份。

据第一财经报道，泰康人寿及泰康养老与沧州泰禾建材已签订《股份转让协议》，约定后者通过协议受让的方式，受让阳光城7.41％的股份，共计3.07亿股，转让价款9.36亿元（人民币，下同，1.99亿新元）。此外，泰康养老通过大宗交易的方式减持8280.77万股，占阳光城总股本的2％。在这之后，泰康系剩余持股3.997%，手中70%的股份已被减持。受让方沧州泰禾建材是一家小微公司，成立于2019年，注册资本仅为3000万。

险资泰康入局阳光城一年多时间，做了一笔赔本的买卖。去年9月，泰康以每股6.09元，持有阳光城5.55亿股，耗资33.78亿元。而此次股份转让的单价为3.05元/股，股价跌去一半。

从2019年中民投出现流动性危机起，阳光城花了一年多的时间为原中民投所持股份找接盘方，最终敲定险资泰康，但双方的蜜月期仅为一年。

泰康掏出33.78亿战投资金的同时，要求阳光城签下利润对赌协议，阳光城须在2020年至2024年实现不低于15%的归母净利润年均复合增长率，且累计归母净利润不低于340.59亿元，并在随后的2025年-2029年期间，分别实现5%-10%的业绩增长，如果业绩未能达标，则须对泰康进行相应现金补偿。

一名业内人士评价这场交易：“一个看上了对方的回报，一个看上了对方的本金，最后都没有实现，一拍两散。”

如今，泰康不仅大幅减持阳光城股票，泰康派出的董事陈奕伦也辞去了阳光城第十届董事局董事职务，值得注意的是，陈奕伦是泰康董事长陈东升的儿子。

就在近期，阳光城的高管也在割肉减持阳光城股票。12月24日，阳光城执行董事长朱荣斌通过深圳证券交易所大宗交易系统，减持其持有阳光城的股份454.61万股，套现约1500万。2017年-2018年间，刚履新阳光城没多久的朱荣斌，先后四次增持，花了大约一个亿，持有阳光城1443万股，占阳光城总股本0.3564%，当时的成交均价为7.02元/股。如今，朱荣斌减持454.61万股，减持均价仅为3.3元/股。

而今年10月履新阳光城执行总裁的徐国宏，其父亲近期存在短线交易阳光城股票情形，产生收益5880元，阳光城为此向投资者致歉。

