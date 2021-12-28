美国官员强调外交抵制北京冬奥立场不变

美国官员在中国证实他们收到美国人员签证申请后强调，美国外交抵制北京冬季奥运会的立场不变。

白宫国家安全委员会发言人昨天（27日）在回答美国之音的提问时说：“我们在本月初宣布的立场仍然是我们的立场，不会改变。”发言人称，美国因新疆问题而将不会有任何外交或官方代表。

发言人也说：“我们打算提供领事和外交安全服务，以确保我们的运动员、教练员、训练员和工作人员的安全，并能获得我们为所有海外美国公民提供的美国公民服务。任何签证申请都是针对这些领事和外交安全人员的。让这些人员在当地工作是标准的（做法），这些人员不是参加奥运会的官方或外交代表。”

美国国务院官员昨天也做出相同回应。

据中国外交部官网公布的讯息，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上说：“我可以证实的是，中方已收到美方有关人员的签证申请。”对于美国要派由政府官员组成的团队赴华并提出签证申请，中国将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。

赵立坚也批评美国出于政治操弄的目的，在没有受到邀请情况下，自导自演了所谓不派外交或官方代表出席北京冬奥会的闹剧。中国呼吁美国停止将体育运动政治化，停止任何干扰破坏北京冬奥会的言行。

香港《南华早报》上周五（24日）引述消息人士和文件报道，美国已向中国提交三个月赴华签证名单，里面包含18名将出席北京冬季奥运会的美国官员。美国也通知中国，他们下来可能再为40多名美国官员提出申请。

据报道，中国认为，这样的安排与美国外交抵制北京冬奥的决定背道而驰，但美国称与会者不是美国官方代表，而他们出席北京冬奥的目的是要在安全和医疗方面提供支持。