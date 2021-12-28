中国央行将推出有利于经济稳定的货币金融政策

中国央行在展望新一年度工作重点的会议上明确，要切实担负起稳定宏观经济的责任，主动推出有利于经济稳定的货币金融政策。

据彭博社报道，中国央行将增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配；但未给出具体目标。中国央行官网信息显示，该行2022年工作会议较前两年开得早了一周左右的时间。

今年中央经济工作会议和央行工作会议的召开时点均较去年所有提前，且都释放出重心明显偏向保增长的政策信号，加之月内存款准备金率及贷款市场报价利率（LPR）已先后下调，这些迹象均凸显出中国面对内外部经济下行压力之际，推动保增长政策尽快落地显效的紧迫感。

光大证券首席金融业分析师王一峰分析：“央行2022年工作会议的主旨，也是落实中央经济工作会议稳增长的要求。从目前的经济形势看，明年的货币政策环境将更加友好，保持信贷增量的稳定将是政策操作的一个主要抓手，降息和降准也仍有空间。”

会议称，要健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降、金融系统继续向实体经济让利；增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中信证券首席固定收益分析师明明最新发布的报告认为，中国央行的货币政策基调将体现为“更加主动有为”。包括在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下货币政策要加大跨周期调节力度，与逆周期调节相结合，稳定宏观经济大盘，稳增长诉求有所加强；即便外部环境更趋复杂严峻和不确定，但货币政策要加强前瞻性和自主性，更加主动有为，不会受海外货币政策收紧的明显掣肘。

央行会议重申，将稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展；并坚持规范与发展并重，依法加强对资本和平台企业监管，持续做好头部网络金融平台整改工作。