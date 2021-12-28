袁国勇吁港府争取明年暑假与外国通关

港府专家顾问、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇说，推行疫苗护照是香港重开边境的唯一方法，并呼吁港府争取在明年暑假与外国通关。

据《星岛日报》报道，袁国勇在电台节目上促请港府尽快推出措施，要求市民在明年3月前完成接种两剂疫苗。他认为，若规定市民未接种疫苗则不能上班上学，一定能推高接种率。

袁国勇续称，直到社会有九成人已完成接种疫苗，即可准备与低风险地区通关，届时外国在奥密克戎病毒传播下，已形成群体免疫，加上病毒在夏天的生存时间较短，即使有奥密克戎个案流入社区，医管局也可应付。因此他促请港府争取在明年暑假与外国通关，期待社会可在明年圣诞恢复正常。

他也说，推行疫苗护照需要社会齐心，每款疫苗的问题都是轻微及罕见，若市民仍然相信关于疫苗的错误资讯，会增加疫苗护照推行的困难。他还称，自己在内的学者近年不时受到网络的攻击，也有人将他谈论不同疫苗联系到爱国问题，但他强调，自己作为科学家，只是在道出事实。

另据《明报》报道，袁国勇、港大微生物学系名誉助理教授龙振邦与港大内科学系临床教授孔繁毅今天（28日）在《明报》刊登文章称，香港在防疫上属于防守型，清零是手段，并非目标，因为市民“久守必失”。袁国勇等人建议港府反客为主，目标在明年7月前达到99%免疫率，然后逐步向全球开放香港。