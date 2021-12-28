重庆姐弟被扔下楼坠亡案 生父和女友被判死刑

中国重庆市一双姐弟2020年10月被亲生父亲扔下楼坠亡，涉案的父亲张波和其女友叶诚尘因故意杀人罪，被判处死刑。

据澎湃新闻报道，重庆市第五中级人民法院28日对张波、叶诚尘公开宣判，以故意杀人罪判处张波、叶诚尘死刑，剥夺政治权利终身。

法院经审理后认为，张波与叶诚尘共谋，采取制造意外高坠方式，故意非法剥夺张波两名亲生未成年子女的生命，致二人死亡，张波、叶诚尘的行为均已构成故意杀人罪。

在共同犯罪中，张波积极参与共谋，设计将女儿接到家中，直接实施杀害两名亲生子女的行为。

叶诚尘积极追求二被害人死亡的发生，多次以自己和家人不能接受张波有小孩为由，催促张波杀死两名小孩，并在张波犹豫不决的情况下，逼迫张波实施杀人行为，最终促使张波直接实施故意杀人犯罪行为，与张波在共同犯罪中的地位、作用相当。

孩子的生母陈美霖和张波2017年8月结婚后先后生下女儿张某甲（被害人，殁年两岁）、儿子张某乙（被害人，殁年一岁）。

张波2019年4月左右向陈美霖提出离婚，同时隐瞒自己已婚有子的事实追求网友叶诚尘。同年8月左右，张波与叶诚尘私下建立恋爱关系。后叶诚尘得知张波有小孩，仍继续与张波交往。

张波与陈美霖2020年2月协议离婚，双方约定张某甲归陈美霖抚养，张某乙在六岁前归张波抚养，六岁后由陈美霖抚养。

叶诚尘多次向张波称，自己及父母不能接受张波有小孩，两人多次共谋并商定采用制造意外高坠的方式杀害张某甲、张某乙。叶诚尘2020年6月多次通过微信催促张波作案。

张波在同年10月多次将孩子接到家里企图谋杀，但因孩子生母在场没有下手。在11月1日，张波再次将孩子接到家里并留宿。

次日15时30分许，张波趁家中无其他人，将正在次卧玩耍的张某甲、张某乙一起从次卧飘窗处扔到楼下，致张某甲当场死亡，张某乙经送医院抢救无效死亡。

庭审结束后，陈美霖及其家人乘车前往存放两名被害幼童骨灰的寺庙。陈美霖告诉记者，她要第一时间去将判决结果念给孩子们，让他们知道妈妈已经为他们讨回了公道和正义，希望孩子们能瞑目。