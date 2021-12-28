大陆专家：明年台海局势依然紧张但大局可控

中国大陆前海峡两岸关系协会副会长、全国台湾研究会副会长王在希说，解决台湾问题的主导权还在大陆一方，明年台海局势依然紧张，但大局可控。

据《环球时报》报道，王在希近日接受采访时对台海局势发表看法，并对明年的台海局势进行预测。

针对台湾学者张亚中认为目前美国仍占据两岸局势的主动权，王在希认为，从宏观战略上分析，两岸局势主导权还是在大陆一方。他解释道，美国能在台海制造紧张局势，诱发军事冲突，但台湾问题何时解决、用什么方式解决是取决于大陆最后的决心。

王在希认为，民进党会铤而走险的可能性非常小，因为大陆在军事上始终对台保持高度威慑，民进党清楚若铤而走险将面临严重后果并付出惨痛代价。

同时，台湾现在已被美国深度控制，美国既“不支持台湾独立”，也不喜欢两岸统一，台湾两党都不敢违背美国的战略意图。

此外，民进党受到台湾主流民意的制约，台湾选民到目前为止主张维持现状的约三分之二，主张“彻底独立”和马上统一的都是少数。

王在希强调，两岸统一是必然趋势，“一国两制”作为统一后的一种制度安排，大陆方面一再表示愿意在香港、澳门实践的基础上，与台湾的政党团体及有关人士一起协商探讨，不断加以完善，使得“一国两制”将来在台湾实施时取得更好的成效。

他续称，明年的台海局势依然会处于严峻复杂和跌宕起伏的紧张状态，但大局可控，解决台湾问题的主导权还在大陆一方。

他认为，希望美国停止打“台湾牌”、改变“以台制华”的基本战略，或是期盼民进党不搞“台独”都是不现实的，“但我们要保持战略定力，要有战略自信，也要有一定耐心。中国的发展强大是谁也不可能阻挡得住的，‘东升西降’也是个客观趋势。”