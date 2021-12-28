台外交部感谢美国再展现对台承诺支持

美国总统拜登于当地时间周一签署《国防授权法》，建议美国国防部邀请台湾参加明年环太平洋军演，台湾外交部今天（28日）对此表示诚挚感谢美国对于台湾承诺再次展现坚定支持。

据中央社报道，台湾外交部发言人欧江安今天上午在例行记者会上说，美国2022年度国防授权法案在拜登签署后完成立法程序，其中四条与台湾相关的条文获得保留，包括重申台湾关系法、六项保证对台安全承诺、强调支持美国国民兵与台湾合作，让台湾维系足够的自我防卫能力，并邀请台湾参与2022年环太平洋军演。

欧江安说，外交部诚挚感谢美国行政部门与国会对台湾安全承诺，再次展现坚定支持。她并称，拜登上任以来，美方已多次强调对台湾安全承诺的支持是坚若磐石，并以具体行动持续力挺台湾。

欧江安还说，台湾政府将在现有坚实友好的基础之上，持续跟美国深化安全等各领域的合作，共同维护台湾海峡及印太区域的和平、稳定与繁荣。

美国总统拜登于当地时间周一签署了2022年财政年度《国防授权法案》，为下一年度美国国防开支拨款7700亿美元（1.04万亿新元），这一数额比上一年增加了5%。在涉及中国大陆方面，法案将拨款71亿美元用于“太平洋威慑倡议”（Pacific Deterrence Initiative），并禁止国防部采购由新疆地区强迫劳役生产的产品。