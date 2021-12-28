民调：六成台湾民众不担心邦交减少

台湾民意基金会今日发布民调结果显示，受访民众对四大公投的整体评价分数达60分，民进党支持度上升至31.8%。另外，有6成民众不担心台湾邦交国越来越少，显示出他们逐渐习惯邦交国日减的趋势和事实。

据《自由时报》报道，民调显示，在两岸关系方面，44%民众满意民进党政府处理两岸关系的表现、43.3%不满意、没意见9.1%、不知道3.6%，满意者比不满意者多0.7个百分点；台湾民意基金会认为，这意味着台湾人对民进党政府现阶段处理两岸关系的表现，看法严重分歧，无疑是一项新的警讯。

民调也显示，台湾总统蔡英文声望持续维持在四成以上，受访群众中，46.4%赞同蔡英文处理大事的方式、41.3%不赞同、没意见7.3%，赞同者比不赞同者高5.1个百分点。

关于行政院长苏贞昌领导的内阁的整体施政表现，有46.2%民众满意、43.8%不满意。台湾民意基金会指出，民调结果透露一个明确的讯息，四大公投结果让苏内阁避开一场巨大灾难，解除了倒阁危机，并不因此大幅提升施政满意度。

政党支持倾向方面，民意显示，有31.8%支持民进党，19.6%支持国民党，12.1%支持民众党，2.7%支持时代力量，1.9%支持台湾基进，没支持任何一个政党的”中性选民“占30.6%，其他政党1.1%。

与上个月民调相比，民进党支持度从26.3%，本月上升至31.8%。国民党支持度从18.1%，上升至19.6%。民众党不升反降，11月支持度仍有16.4%，本月民调只剩下12.1%，时代力量也从6.8%降至2.7%，经历四大公投战役后，各政党支持度出现明显变化。