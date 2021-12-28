台民调：若两岸开战 过半民众不愿上战场

台湾民调显示，若两岸开战，超过半数受访台湾民众认为台湾政府未做好准备，也不愿意亲自或让家人上战场。

据台湾《联合报》报道，《远见》一年一度的“台湾民心动向调查”结果显示，两岸若开战，有52.1％受访民众认为台湾政府未做好准备，35.2％认为政府有做好准备。进一步询问发现，有51.3％受访民众不愿意亲自或让家人上战场，40.3％受访民众愿意。

进一步交叉分析显示，越认为政府未做好开战准备者，越不愿意让自己或家人参战。此外，愿意上战场的民众，以30至39岁男性且为民进党支持者意愿最高，而20至29岁女性泛蓝支持者或中立选民，最不乐见自己或家人上战场。

针对两岸开战的结果，有42.8％受访民众认为会“双方协议和谈”，另有17.2％认为“大陆很快获胜”，也有13.3％认为“大陆最终获胜”。与2020年9月相比，认为“大陆很快获胜”的比例增加了5.6个百分点。

针对美、日、韩等国家谁会在两岸开战之际给予援助，最多民众认为美国、日本会给予协助，分别有62.9％和57.5％，第三名则是澳大利亚，有6.8％。与2020年9月相比，认为美国会援助的比例增加了5.4个百分点，认为日本会提供援助的比例增加了11.6个百分点，认为澳大利亚会提供援助的比例则增加了5.5个百分点。

至于两岸开战后，美国将会采取何种方式协助台湾，33.7％受访民众认为美国会“卖武器给台湾”，19.8％认为会“派出军舰巡航”，13.0％认为会“口头或书面谴责大陆”，10.2％认为会“在台湾共同作战”。

针对台湾与中国大陆的关系，41％受访民众认为彼此是竞争对手，25.2％认为是生意伙伴，同时有60.1％认为两岸应增加互动；对美国的关系看法，有60.2％认为是生意伙伴，有16.4％则认为是“亲朋好友”。