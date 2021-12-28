新东方上线直播带货平台“东方甄选”

新东方教育科技集团创始人、董事长俞敏洪今晚将首次在该公司的直播平台“东方甄选”上带货。

新东方集团今天（28日）在其官方微信公众号发布消息称，将上线直播带货平台“东方甄选”，今天晚上8点，俞敏洪将在抖音号“俞敏洪”进行首场农产品直播带货 。

新东方在文章中称，俞敏洪决定直播带货农产品，主要有两方面原因：其一，俞敏洪自己就是农民的孩子；其二，做正确的事。

在微信公众号文章中，新东方还称，教育永远是新东方的初心，会继续进行四六级、考研、出国语言（英语、小语种）、留学咨询、国际游学、国内研学及营地教育等教育服务。

中国今年7月公布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求减少学生校内课业压力和学外课科培训及补习类课堂，给新东方所在的教培行业带来沉重打击。

新东方11月15日发布公告称，计划于2021年底前停止全国所有学习中心的K-9（幼儿园至九年级）学科辅导服务。

俞敏洪11月7日晚间曾在短视频平台开启直播带货首秀，同时宣布新东方将成立一个大型农业平台，自己将会和几百位老师通过直播带货，帮助农产品销售，支持乡村振兴。

中国官媒《经济日报》随后发表评论认为，新东方不应照搬李佳琦。对此，俞敏洪回应称，对评论文章中“从一个挣快钱的行业跳到另一个挣快钱的行业”的观点不太同意。俞敏洪说，新东方如果直播带货，要向李佳琦这样的人物去取经，向他们学习。