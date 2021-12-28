外地考研生滞留西安”吃饭成问题“

中国全国硕士研究生招生考试在12月25日和26日进行，正值陕西西安爆发疫情。考研结束后，外地考生正面临如何离开西安，以及寻找容身之所等问题。

据澎湃新闻报道，不少从外地到西安考试的考生没能离开西安，他们咨询多种离开西安的途径，但都不能成行。有人续住酒店时被告知酒店暂时歇业，只能拖着行李箱寻找住所。由于酒店歇业，有滞留的考生”吃饭都成问题“，超市的方便面已售罄，只能买到馒头。

陕西省教育考试院昨日（27日）通知，26日晚起，西安全市范围内开展全面消杀，管控措施也进一步升级。因交通管控而滞留西安的考生，生活确有困难的可拨打相关救助电话。

来自河南的小李报考位于西安的院校，和母亲提前14天就到西安备考。考试结束后，她们欲返程回河南，但直至昨日仍未找到办法离开。

小李透露，昨日上午曾致电火车站，咨询能否坐火车离开，被告知她本人持身份证、准考证和48小时的阴性核酸检测报告，可以搭乘火车，但陪同人员需要持酒店附近街道办开具的”离陕证明“才能离开。但是街道办却指，要等新一轮核酸检测全部做完后，根据新的通知才视情况开具证明。

她透露，酒店附近基本无车无人，目前她们只能留在酒店；考试前购买的粮食已耗尽，外面的餐厅、小吃店、便利店都暂停营业，亦难以叫到外卖，她们只能到酒店附近的超市买饼干、馒头、酸辣粉等等。

同样滞留的还有来自陕西安康市的小周。他透露，有同学考试前才准备到西安，当时西安公布外地考生可在当地借考，反而提前到西安备考的他就要被困当地。

小周说，考试前一天已订好的酒店店家在没有通知他的情况下，以疫情防控为由取消订单，他几经转折下才在成功入住离试场约三公里的一间酒店，当时非常绝望了。

考试结束后，小周决定休息一晚才返回安康。他27日一早联系了不少车主，希望有车从安康到西安接他离开，但都被拒绝。