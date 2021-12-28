中国专家分析SpaceX事件：或试探中国太空感知能力

美国太空探索技术公司（SpaceX）所发射的卫星被指今年两度接近中国空间站，导致空间站进行紧急避碰，中国航天专家称不排除美国要试探中国航天空间感知能力的可能性。

航天专家黄志澄昨天（27日）接受中国《环球时报》的访问时说，涉事的SpaceX星链卫星曾在紧急避碰事件中降轨，目的可能是为增强卫星星座在局部地区的通讯性能。黄志澄也猜测，美国可能通过两起紧急避碰事件，探测中国的太空感知能力，测试中国是否能准确掌握它们的行动。

黄志澄认为，SpaceX公司组建了密集卫星网络，毫无疑问会对其他国家的航天器造成威胁。

美国哈佛-史密松森天体物理中心天体物理学家麦克道威尔（Jonathan McDowell）则告诉法新社，随着近地轨道的卫星等物体数量越来越多，那里将更频繁地出现物体规避的情况。

麦克道威尔也指出，自从SpaceX展开星链卫星部署工作后，物体接近另一个物体的次数有所增加，并警告如果空间站与另一个物体相撞，空间站将可能遭完全撞毁，空间站内的人员届时也可能无一生还。

中国常驻联合国（维也纳）代表团本月3日向联合国秘书长古特雷斯发出普通照会，指由特斯拉首席执行官马斯克创办的SpaceX所发射的星链卫星，在今年7月和10月接近中国空间站，而空间站出于安全考虑进行预防性碰撞规避控制（即紧急避碰）。

代表团也指在10月发生的紧急避碰事件中，SpaceX星链-2305 卫星机动策略未知且无法评估轨道误差，存在与空间站碰撞风险。

许多中国网民在社交媒体对卫星接近中国空间站事件表达不满，称这些卫星是“美国的太空战争武器”，并留言攻击马斯克和星链：“马斯克真是制造了一堆太空垃圾”，“他是美国军方的白手套”，“美国这是想毁灭人类吗？”甚至有人号召拒买特斯拉，“拒绝为特斯拉输送资金”。

《环球时报》前总编辑胡锡进昨晚也在微博发文说，请马斯克解释他公司的卫星为什么今年两次接近中国空间站，“这通常是间谍卫星干的事。它们不是去向中国航天员兜售特斯拉吧？”