中国457万人涌入考研大军 近六成因就业压力考研

中国全国硕士研究生招生考试于12月27日落下帷幕。教育部数据显示，本次考试报考人数达到457万，比去年增加80万人，创历史新高。

据界面新闻报道，中国教育在线发布的《2022年全国研究生招生调查报告》显示，自2016年起，中国国内硕士研究生报考人数保持高增长趋势。2015至2022年平均增长15.8%。近六成考生因就业困难，想增强就业竞争力而选择考研。

在此背景下，多所院校确定扩招。据文都教育不完全统计，扩招院校数量多达76所，其中陕西师范大学的计划招生人数增加45%以上。

文都教育集团副总裁汪华阳说：“这是一个双向选择的过程，社会向更高学历的人才给予更多积极的回应，也会促进本科学生提升学历和受教育年限。本质上，这是人才结构升级的一种体现。”

此外，研究生报名人数呈现的另一个特点是，专硕报考人数超过学硕。

《报告》显示，近83%的考生愿意报考专业型硕士，且以“双非”（非985、非211）院校尤为突出。以杭州电子科技大学、西安财经大学、兰州交通大学为例，其2022年专硕报考人数占比均超过60%。

对此，文都教育考研专业课中心总经理燕磊指出，“专硕”招生规模的迅速扩大，意味着未来研究生培养的方向会向着高精尖人才和应用型高层次人才倾斜。就考生而言，燕磊建议，报考研究生如以就业为导向，建议选择更注重实际应用能力的专硕，来培养自己比本科生更强的社会实践能力。

从考试难度来看，文都教师团认为，今年考研试题紧扣考研大纲，题目难度也与往年基本持平。试卷整体更突出选拔性考试的特点，对考生的综合能力提出了更高要求，注重考查考生作为准研究生的基本素养。

文都教师团认为，这从侧面反映出了考研的命题趋势，即在强调基础性、全面性的同时，对核心内容进行重点考查，兼具各学科独有的特点，题目具有一定的综合性和灵活性。此外，部分题目对于考生日常积累的要求也有所提高，如英语的翻译部分、政治的时政热点等，需要考生引起足够重视。

出现以上变化的根本原因在于，高层次应用型人才是国力提升和产业发展的核心和关键。近两年，教育部相继提出强化复试考核、扩大专硕招生规模等，大力调整研究生培养结构。同时，中国国内研究生招生方向也逐渐向基础学科及服务国家战略、社会民生急需领域相关学科倾斜。

旺盛需求下，考研赛道也在今年也迎来多个新玩家争夺“蛋糕”。目前多家知名在线机构均已在大学生培训或考研赛道布局。

高途上线面向在校大学生的App考途，并于今年5月发布考研“同心圆”体系；考虫则开始布局线下的考研业务，开设省级分校；新东方也锚定大学生群体，将旗下的大学生业务进行了升级。

据易观分析4月10日发布《中国考研培训行业白皮书2021》显示，2020年中国考研培训市场规模达112亿元，同比增长33.3%。预计未来三年仍将保持增长态势。

大量机构涌入，一方面，使得考研培训赛道愈发细分；另一方面，新一代考研学子对培训效果及服务提出更高要求，教培企业必须通过输出高水平的产品和服务，来提升品牌核心竞争力和品牌含金量。

作为考研赛道的老牌玩家，文都教育分析：“有序的竞争会促使整个行业加快产品升级的速度，抬高行业门槛和提升行业活力，对消费者和行业而言都是有益的。”

但也有舆论担心，考研培训机构的竞争，会不会演变为恶性竞争，加剧应试考研、考研内卷。21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，中国国内考研人数规模已接近高考规模的一半，但研考培训，不太可能发展到基础教育学科类培训曾经拥有的那样大的规模和体量。

对于未来发展，熊丙奇预测，研考培训属于成人培训，对研考培训机构的监管，不会像学科类培训机构那么严，但由于其属于针对国家升学考试的培训，而且也采用预付款经营模式，因此，随着考研人数进一步增加，研考培训机构增多，国家必定会针对研考培训机构出台细化监管规定，要求机构必须有合法的资质，对机构的广告、培训内容、收费加强监管。进入研考培训领域的机构，不能以刺激焦虑的方式进行营销，如果出现加剧应试考研、破坏考研公平、侵犯学员合法权利等问题，研考培训也很可能被强监管。

