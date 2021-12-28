中国教育部：低收入家庭高校毕业生就业高于平均水平

中国教育部今天（28日）介绍说，2021届高校毕业生就业局势总体稳定，其中低收入家庭高校毕业生就业高于全国平均水平。

据澎湃新闻报道，中国教育部今天召开新闻发布会，教育部学生司司长王辉说，据统计，2021届毕业生中，来自低收入家庭的毕业生达50万人以上，截至今年9月1日，低收入家庭高校毕业生就业保持总体稳定，高于全国平均水平。

他说，做好低收入家庭高校毕业生就业帮扶，是就业工作的重中之重。根据介绍，各地各高校根据毕业生的不同情况，按照“一人一档”“一人一策”要求，普遍建立了重点帮扶台账，有针对性地开展就业指导和服务。

教育部也将同国家开发银行等相关单位，举办“低收入家庭高校毕业生专场招聘会”，提供岗位5万6000个；教育部还会同相关部门举办中央企业面向新疆、青海、西藏少数民族毕业生专场招聘活动等，促进相关重点群体就业。

根据中国国家统计局12月15日发布的数据，今年1月至11月，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标，其中高校毕业生就业为全国就业大局稳定作出了重要贡献。

王辉说，2021届高校毕业生规模909万，同比增加35万。受冠病疫情等多重因素影响，2021届高校毕业生就业形势复杂严峻，“稳就业”“保就业”的任务非常艰巨。

他续称，下一步，教育部将会同相关部门，推动各地各高校全面落实就业工作责任，加强部门联动和协同配合，确保各项促就业政策措施落地落实，促进2022届高校毕业生更加充分更高质量就业。