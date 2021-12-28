中国吁美以负责任态度维护航天员生命安全

中国呼吁美国尊重以国际法为基础的外空国际体系，立即采取措施，防止卫星接近空间站的事件再次发生，并采取负责任的态度，维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（28日）在例行记者会上说美国太空探索技术公司发射的星链卫星今年7月和10月两次接近中国空间站时，中国航天员正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。

两次紧急避碰事件发生在7月1日和10月21日，中国空间站内当时有航天员驻留。

赵立坚批评美国无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁。

中国常驻联合国（维也纳）代表团本月3日向联合国秘书长古特雷斯发出普通照会，指由特斯拉首席执行官马斯克创办的美国太空探索技术公司（SpaceX）所发射的星链卫星，在今年7月和10月接近中国空间站，而空间站出于安全考虑进行预防性碰撞规避控制（即紧急避碰）。路透社报道，星链是SpaceX公司旗下的一个部门。

航天专家黄志澄昨天接受中国《环球时报》的访问时说，涉事的SpaceX星链卫星曾在紧急避碰事件中降轨，目的可能是为增强卫星星座在局部地区的通讯性能。黄志澄也猜测，美国可能通过紧急避碰事件，探测中国的太空感知能力，测试中国是否能准确掌握它们的行动。

美国哈佛-史密松森天体物理中心天体物理学家麦克道威尔（Jonathan McDowell）则告诉法新社，随着近地轨道的卫星等物体数量越来越多，那里将更频繁地出现物体规避的情况。

麦克道威尔也指出，自从SpaceX展开星链卫星部署工作后，物体接近另一个物体的次数有所增加，并警告如果空间站与另一个物体相撞，空间站将可能遭完全撞毁，空间站内的人员届时也可能无一生还。

