林郑月娥料香港全年经济增长可达6.4%

香港特别行政区行政长官林郑月娥通说，今年以来，香港各项经济指标得以持续改善，预计香港全年的经济增长可达6.4%。只要本地疫情继续受控，加上内地与香港逐步恢复正常跨境人员往来，香港明年的经济前景乐观。

据中新社报道，林郑月娥通过视频参加央视财经论坛。她说，香港发展最大的动力，首先是来自中央的支持。香港国安法和完善选举制度两项中央举措，让香港重回“一国两制”的正确轨道，提升管治效能；国家“十四五”规划纲要明确了香港八个“中心”定位，为香港经济的未来指明方向。

另外，《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布接近三年，令香港与其他大湾区城市加速融合发展。香港应当用好中央的支持，抓好国家新发展格局的机遇。

林郑月娥介绍，除了继续巩固和发挥香港作为国际金融中心的优势，香港新的经济增长动力也来自国家拓展内需市场。过去几年，香港通过基金加码及平台合作等政策，持续帮助香港企业拓展内地市场。香港贸易发展局今年推出的一站式“GoGBA”数码平台，以及在深圳设立大湾区服务中心，都是在帮助港商以大湾区为切入点，抓住更多商机。

林郑月娥透露，本届特区政府在过去四年多已投资了超过1300亿港元（225.78亿新元）推动创科发展，而其在今年10月发表的施政报告进一步公布了多项措施，务求完善香港创科生态圈，全面覆盖科研、融资、生产以及市场化。

林郑月娥还说，关注到“十四五”规划纲要提出瞄准生命健康等前沿领域，会利用香港在这方面的优势，大力推动香港在生命科学方面的科研工作，包括设立“生命健康创新科研中心”，鼓励海内外与香港的专家合作进行研究。特区政府会在土地和政策上作出配合，期望未来生命健康相关产业会成为香港经济新的增长点。