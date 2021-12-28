河北滦州市拟建立全市单身青年数据库

针对中国有网民留言建议开展单身青年联谊会活动，河北唐山滦州市委书记回应说，滦州市正对全市单身青年进行统计，以建立单身青年数据库，更好地服务青年婚恋交友。

据澎湃新闻报道，有网民本月25日在人民网“领导留言板”向唐山滦州市委书记留言称，希望可以组织滦州市各个机关单位或者企事业单位，开展单身青年联谊会活动，解决一些人因工作原因接触圈子小、接触不到异性的困扰。

滦州市委书记在昨天的回复中称，今年以来，滦州市以“建设青年友好城市，实现青年与滦州共发展”为目标，扎实推进“青年幸福滦州工程”，以有力措施促进青年婚恋交友工作。

滦州市正对全市单身青年进行统计，并已在11月18日制发《单身青年交友联谊活动报名表》，由适龄单身青年填写姓名、性别、年龄、工作、经济状况、家庭情况等个人信息，旨在建立单身青年数据库，更好地服务青年婚恋交友。

滦州市委书记还说，当局在森林公园、中山公园、滦州植物园建立“青年相亲角”共计三个，为青年相亲提供便利。此外，当局也与滦州相亲网、嗨派交友俱乐部建立友好合作关系，增强工作力量，拓展工作手臂，扩大服务范围。

不只是河北滦州市，中国其他地方也有人反映过择偶的困难。今年9月16日中国国务院总理李克强在广西陆川县甘蔗地与当地民众交谈时，一名妇女反映“农村娶媳妇太难了”。

随后，陆川县于9月17日发布内部通知，要求县民政局等单位统计中青年未娶媳妇人数，并剖析原因，提出对策。陆川县委办公室也向澎湃新闻证实，这是一份内部通知，但并没有说到发布该通知的原因。

今年9月30日，湖南湘阴县政府网站公布县民政局就政协委员《关于重视农村大龄青年择偶难的建议》所作答复时指出，要教育和引导农村女青年进行热爱家乡、建设家乡，鼓励她们留在家乡，改变家乡的面貌，努力降低农村男女青年失调的比例，以解决农村大龄未婚男性的婚姻问题。