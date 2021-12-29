中国计划重点攻克人工智能等四类关键核心技术

中国计划重点任务攻克四类关键核心技术，包括基础技术、先进工艺技术、共性技术以及人工智能。

据路透社报道，中国工业和信息化部等八部门昨天（28日）联合印发“十四五”智能制造发展规划，重点任务攻克四类关键核心技术，包括基础技术、先进工艺技术、共性技术以及人工智能等在工业领域的适用性技术。

工信部称，要加强自主供给，壮大产业体系新优势。大力发展智能制造装备，主要包括四类：基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及融合了数字孪生、人工智能等新技术的新型智能制造装备。

规划提出了到2025年的三项具体目标：转型升级成效显著。70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。

供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。

基础支撑更加坚实。建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。