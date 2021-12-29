钟沛权何韵诗等多名《立场新闻》现任及前高层被捕

香港警方国安处今早拘捕《立场新闻》六名高层或前高层人员，据报被捕者包括《立场新闻》前总编辑钟沛权、前董事吴霭仪、何韵诗、周达智、方敏生及现任署理总编辑林绍桐。香港记协主席、《立场新闻》副采访主任陈朗昇也被带走协助调查。

综合星岛日报与香港01报道，香港政府新闻处称，被捕者三男三女，年龄介乎34岁至73岁，他们涉嫌违反《刑事罪行条例》第9及10条“串谋发布煽动刊物罪”。

《立场新闻》现任署理总编辑林绍桐 (中) 今早被警员带回《立场新闻》办公楼。（法新社）

何韵诗今早在个人面簿发文称，今早6时警方国安处到何韵诗住所以“串谋发布及复制煽动刊物罪”拘捕她，她现被带往西区警署。

据了解，警方国安处人员今晨约6时20分到《立场新闻》位于开源道的办公室搜查。

香港国安处人员今早到《立场新闻》副采访主任陈朗昇在沙田区的寓所，将陈朗昇（中）逮捕。（香港01）

另外，国安处人员今早也持法庭手令到陈朗昇沙田区寓所搜查。立场新闻Facebook的直播显示，多名警员在门外要求入屋，并要求陈朗昇关上直播，称阻碍警员工作。陈朗昇的直播46秒即结束，随后警员将他逮捕。

香港警方国安处人员今晨到《立场新闻》位于开源道的办公室搜查。（路透社）

《立场新闻》是香港亲泛民主派新闻网站，创建于2014年，经营模式是通过接受商业广告及公众赞助。自2019年6月香港反修例事件爆发以来，立场新闻持续报道，其同情示威者的立场吸引了不少新受众。

在《苹果日报》于今年6月24日起正式停运后，立场新闻曾于6月27日在面簿上公告，暂时将今年5月以前发表的博客文章、转载文章和读者投稿等全部下架。

香港前特首梁振英今年10月指控《立场新闻》是美国代理人，并要求《立场新闻》公开与美国政府、政界人物和非政府组织的关系。