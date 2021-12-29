山东平度女官员手插衣兜道歉 上访人称没有诚意不接受

针对山东青岛平度市云山镇党委书记王丽威胁上访户一事，当事人谢某称，王丽前晚（27日）上门道歉，但她手揣在兜里只说了一句“给你们道歉”，没有诚意，他并不接受。此外，山东省委已派出省市联合调查组赴当地调查核实有关情况。

根据上游新闻报道，谢某昨天下午已接到平度市调查组的电话，他表示自己反映的事情能够得到解决。

谢某受访时还说，前晚6点多，天已经黢黑，王丽当天手揣在兜里就说了一句“给你们道歉”，什么话也没说。对于他反映的某单位涉嫌偷税漏税的问题，王丽也没有任何表态。

“天那么黑，也没有路灯，伸手不见五指的，他们这种道歉没有诚意。不说道歉的事，我觉得应该把我反映的偷税漏税的事给个明确答复就行，但是什么态度也没有。”谢某称，对于这种方式的道歉他不接受，这几年多次的行政处罚（行政拘留三次）给自己及其家人造成很大的伤害，特别影响了小孩的身心健康。

据谢某提供的三分多钟的视频显示，王丽等人上门道歉，谢某家的孩子称王丽等人是“坏蛋”。谢某妻子说：“不接受。以后吧，别来了，没有用。”谢某、谢某妻子等人情绪比较激动，责问对方为什么拘留人，给他们家造成很大伤害，特别是影响了小孩子的健康。

由于谢家人在现场录像，王丽在场手插衣兜，说了一句“给你道歉”后便扭过头，没有再说其他话。谢某一家人对来人强烈抵触，不接受道歉。现场场面比较混乱，视频晃动得也很厉害。王丽等人随后快速离开。

事后，王丽多次挂断媒体质询电话，也未回复信息。

王丽辱骂并威胁上访者谢某的一段录音上周在网上曝光。王丽在录音中辱骂对方“给脸不要脸”，并威胁“有一百种方法去刑事他儿子”等。

青岛平度市委宣传部上周日（26日）在官方微博通报称，有网民反映平度市云山镇党委书记王丽在做群众工作时，方法简单、言语失当、作风粗暴，造成不良影响，平度市委高度重视，目前已对王丽作出停职调查处理，并责令其向当事人赔礼道歉。

中国《新华每日电讯》昨天评论上述事件时说：“社会公众同声谴责这位镇党委书记对待群众的‘匪气’，一致厌恶其‘官老爷’做派，正是由于在中国已经形成一种共识：共产党是牢记初心使命的党，共产党的干部是人民的‘勤务员’而不是‘官老爷’。”

央广网前天则发评论文章，批评女官员用威胁的方式去做思想工作方法简单、作风粗暴，性质极为恶劣，忘了“为人民服务”宗旨，质问“这种飞扬跋扈、作威作福的工作作风是怎么养成的？这样的人是如何成为人民公仆，又怎么能为人民办实事？盛气凌人、脱离群众，如此‘官气’绝不容许。”