习近平：领导要遵守政治纪律 服从大局

中共总书记习近平说，召开中国共产党第二十次全国代表大会，是中共中央政治局明年工作的首要政治任务，他并强调，今明两年正值换届，领导要严格遵守政治纪律、组织纪律、换届纪律，要教育引导领导干部正确看待组织、正确看待自己，服从大局、服从组织、服从安排。

据新华社报道，中央政治局于12月27日至28日召开党史学习教育专题民主生活会。习近平主持会议并发表讲话。

在会议上，中央政治局的成员一致认为，中共确立习近平中共中央的核心、中共的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全中共全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

会议认为，习近平以马克思主义政治家、战略家的胆略，谋划中国国内外大局，推进改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军工作，领导全中共全国各族人民抓住机遇、攻坚克难，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。

会议并说，中共和中国国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的原因在于有习近平作为中共中央的核心、中共的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。中央政治局的成员必须带头维护习近平中共中央的核心、中共的核心地位，带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在新时代新征程上展现新气象新作为。

会议提到，明年中共将召开第二十次全国代表大会，这是中共和中国政治生活中的一件大事。中央政治局的成员要带头学习贯彻中共的十九大和十九届历次全会精神，在贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展上出新招硬招实招，切实把中共中央决策部署贯彻落实到各地区各部门各方面工作中去。

据报道，习近平在讲话中对中央政治局各位成员的对照检查发言进行了总结，并就中央政治局贯彻落实中央八项规定及其实施细则提出了要求，认为这次专题民主生活会开得很好、很有成效，交流了思想，检视了问题，明确了方向，是中央政治局的成员开展党史学习教育的成果检验。

习近平指出，中共的团结统一是中共的生命，善于在总结历史中统一思想、统一行动，是中共的成功经验。中共的团结统一首先是政治上的团结统一。他进一步说，中共的十八大以来，中共的团结统一达到了新的高度。中共中央决定，中共的十九届六中全会决议突出中国特色社会主义新时代这个重点。这对中共在重大理论和实践问题上统一思想、统一行动，团结带领中国全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义新的伟大胜利具有重大意义。

习近平强调，中央政治局的成员要自觉践行初心使命，有大格局、大情怀，站得高、看得远、谋得深、想得实，看淡个人得失、看开功名利禄，时刻以中共和人民事业为重，始终同人民群众心心相印、生死相依、命运与共。要带头维护中共中央权威和集中统一领导，不仅自己要坚定清醒，而且要在推动中共做到维护中共中央权威和集中统一领导上自觉用力，特别是要防止和克服不良倾向。

习近平指出，召开中共第二十次全国代表大会，是中央政治局明年工作的首要政治任务。中央政治局的成员要以强烈的政治责任感和历史使命感，认真履行职责，做好各方面工作。

习近平也说，今明两年正值换届。领导成员要严格遵守政治纪律和政治规矩，严格遵守组织纪律、换届纪律。要教育引导领导干部正确看待组织、正确看待自己，服从大局、服从组织、服从安排，振奋起共产党人应有的精气神，把全部精力用到干事创业上。

习近平最后指出，在这次民主生活会上，中央政治局的成员就做好工作提了许多很好的意见和建议，有的涉及中央工作，有的涉及部门工作，有的涉及地方工作，会后要抓紧研究、拿出举措、改进工作，务求取得实效。