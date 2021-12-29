张庭夫妇公司回应涉嫌传销：运营正常并将配合相关部门工作

针对有消息称，台湾知名艺人林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)因涉嫌传销被查。该公司旗下化妆品牌TST庭秘密今天凌晨在官方微博回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司，非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险，目前公司运营一切正常，并将积极配合相关部门工作。

根据中新经纬客户端消息，TST庭秘密还称，公司自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税。

“李旭反传防骗团队”微信公众号上周五（24日）发文称，已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复。回复称，根据多起群众举报核查，今年6月5日，该局对上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。石家庄市裕华区市场监督管理局回复到，因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。

“李旭反传防骗团队”表示，据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露，此次被冻结的资金高达6亿元（人民币，下同，约1.28亿新元），分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元。

“李旭反传防骗团队”微信公众号简介显示，李旭反传销防骗热线由民间反传销协会创建者李旭设立，是一家专业反传销研究、反洗脑救助机构。

天眼查APP数据显示，上海达尔威注册资金23180万元人民币，法定代表人为林吉荣(即林瑞阳)。TST庭秘密官网显示，TST庭秘密是上海达尔威旗下品牌 ，由林瑞阳和张庭于2013年创立，该品牌以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城庭秘密APP和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

