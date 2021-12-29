俞敏洪直播带货首秀售500万元人民币产品

中国校外培训巨头新东方昨天（28日）开启直播带货新平台“东方甄选”，59岁的创始人俞敏洪在抖音三个小时的首场直播助农活动中，共销售了总价值约500万元（人民币，106万新元）的农产品。

综合每经网与市场资讯的报道，新东方面临全面终止K9业务（幼儿园至九年级学科辅导服务）只剩两天，其转型已经迫在眉睫。

据抖音官方的数据，俞敏洪排在当晚带货主播榜的第16位。而据第三方直播数据统计平台灰豚数据披露，俞敏洪此次农产品直播累计观看人数达到182万人次，订单总量达到5.7万。

相比其他带货主播，俞敏洪的直播间更像是新东方的一场联欢会。在开播前，有不少新东方的老师和学生特意来直播间给俞敏洪加油打气。

俞敏洪说，距离自己第一次宣布新东方入局农产品直播带货已经过去了两个月，直到现在才正式开播，原因在于新东方要耗费时间和精力挑选优质的农产品。“从一个领域完全进入另一个新的领域，需要时间去适应，尽管我也农民出身，但也过去了很长时间，需要重新适应。”

他还透露，在宣布入局农产品直播电商后，几千家供应链主动联系了新东方，而新东方的农产品团队在选品前都会去原产地探访，以确保产品质量。不过，在此次直播中，俞敏洪带货的商品并不多，共有29种，以水果、蔬菜、肉制品和米面粮油为主。

俞敏洪还说，以后自己的直播间不会只卖农产品，农产品将由新东方的直播带货新平台“东方甄选”专卖。