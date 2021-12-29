前广州市长温国辉已任广东省政协领导

与中共原广州市委书记张硕辅同日被撤换的前广州市长温国辉，已任广东省政协领导。

据广东政协网昨天（28日）发布的消息，广东省政协工作务虚会议当天在广州召开，会议由省政协副主席林雄主持，省政协领导邓海光、袁宝成、薛晓峰、黄武、张嘉极、李心、温国辉、吴伟鹏，各地级以上市政协负责人，省政协专委会主任、机关班子成员，部分县 (市、区)政协负责人出席会议。

上述消息显示，温国辉已任广东省政协领导。

作为副省级城市的广州，本月3日党政“一把手”罕见同日更换。广东常务副省长林克庆接替张硕辅出任广州市委书记，广东副省长郭永航接替温国辉出任广州市代市长，这一人事变更引发猜测。

香港《星岛日报》引述消息人士称，由于广州市区大举砍伐榕树，引起民众强烈不满，举报到中中央引起最高层关注，下令彻查并勒令官员承担责任。



但不愿具名的北京分析人士接受《联合早报》采访时说，广州一把手同日被换不一定与伐树事件有关，“背后可能有别的复杂的因素。”

中共中央纪委国家监委网站12日本月发布，广东省纪委监委成立广州市大规模迁移砍伐城市树木事件问责调查组，对广州市委副书记罗冀京、原副市长林道平等10名官员问责。

张硕辅本月14日以党组成员身分列席广东省人大常委会党组会议，显示他已任职省人大常委会党组成员。

《星岛日报》报道称，张硕辅将任广东省人大副主任，提早退居二线。