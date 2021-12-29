梁万年：中国防控效果明显 对抗击疫情应坚定信心

中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年受访时说，中国防控效果非常明显，大家对抗击疫情应坚定信心，中国已形成强有力的应急指挥决策系统和运转高效的一系列工作机制，锻炼出一大批有情怀、有能力、有经验的队伍。全国“一盘棋”、上下同心、部门协同，具有良好的治理体系和治理能力以及老百姓有高度的利他主义精神。

梁万年接受澎湃新闻专访时指出，中国所实施的“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，以最小成本取得了最大成效，有力保障了群众生命健康和经济社会发展，“我对我们国家的防疫体系应对像奥密克戎这样的变异株是非常有信心的。”

梁万年介绍说，一是指挥系统平急结合，建立了常态化精准防控和局部疫情应急处置相结合的工作机制。全国“一盘棋”、协同作战，迅速采取大规模核酸检测、密切接触者追踪管理以及社区管控等措施，有效遏制疫情扩散。

二是联防联控、群防群控、群专结合，做到“最先一公里”和“最后一公里”有效衔接，广泛动员群众参与，最大程度争取群众理解和支持配合。

三是强化发热门诊、疾病监测网络等功能，及早发现病例或感染者。

四是强化对病毒变异的监测，加强疫苗、药物、检测试剂的研发等，可以做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，疫情发现一起就扑灭一起，确保国内疫情形势保持总体平稳。



梁万年说，奥密克戎是否可能成为优势流行株，可能有三种情形：一是取代德尔塔成为新的优势流行株；二是与德尔塔共同主导流行态势；三是尚不能构成主导流行的病毒株。

从目前的证据看，奥密克戎仍然是通过已知的方式在传播，没有突破人们对新冠病毒传播途径的认识，所以要客观科学看待气溶胶传播风险。

他强调，现阶段防控措施有效的关键不在于“调整”，而在于“严格落实”。现有证据表明，奥密克戎存在较快的传播速度，这就需要隔离点加强防范，认真梳理核查防控措施落实不到位的潜在薄弱点，尽可能减少传播风险。

梁万年在谈到口岸城市防控管理时说，广州拟建全国首个国际健康驿站代替隔离酒店是有益探索，可以一定程度上减轻入境口岸城市的疫情防控压力，这种做法可为其他口岸城市提供借鉴。然而，健康驿站只是探索的形式之一，各地其他入境口岸城市需要结合自身实际，采取有针对性、可操作的措施。

在回答云南瑞丽相关疫情时，梁万年首次提到设置缓冲区，他说，这是为了改变将口岸城市整体作为一个管控区实行严格管理的现状，综合地理、人口、疫情等情况，合理将其划分为缓冲区和非缓冲区两类，实行分区差异化管理政策，最大限度平衡疫情防控和经济社会发展。

他介绍说，对缓冲区(如抵边村寨等最靠近陆路边境的地区)实行较为严格的管控措施，如设立卡口等，采取非必要不离区的政策，对需要离区的人员实行附条件离区。缓冲区内无病例时，采取常态化防控措施，可以恢复日常生产生活，定期进行筛查和健康监测。出现病例时，进一步在其中精准划分封控区、管控区、防范区，实行差异化管理；精准界定病例密接、次密接和风险人群，实行规范管理。

缓冲区外的其他地区，切实落实常态化防控措施，保持群众正常生产生活秩序，可进一步优化口岸城市流出人员的管控措施，加快恢复社会经济活力。通过设置缓冲区，可使口岸城市进一步实现关口前移，压缩疫情外溢风险；同时，可以最小的社会影响、最低的社会成本实现疫情防控的最大成效。

梁万年说，需要特别指出的是，缓冲区的具体设置没有全国统一的模式和标准，需要紧密结合当地实际，因地制宜，科学论证，形成符合当地实际、切实管用的模式。

被问及多次提到抗击新冠疫情要坚定信心，信心来自哪里时，梁万年说，一是中国已形成强有力的应急指挥决策系统和运转高效的一系列工作机制，已锻炼出一大批有情怀、有能力、有经验的队伍。二是中国社会主义制度的优越性，全国“一盘棋”、上下同心、部门协同，具有良好的治理体系和治理能力。三是中国的文化，老百姓高度的利他主义精神。四是中国已具备了行之有效的“抗疫工具包”，如核酸检测、密切接触者管理、临床救治等。五是中国已接种疫苗26亿多剂，接种率已覆盖80%以上人群，人群具有一定的免疫水平。六是药物研发取得积极进展，同时中国还具有独特的中医药优势。

梁万年认为，未来是否改变现行策略，要取决于全球疫情的走势，取决于病毒变异情况、疾病严重程度的变化以及中国疫苗接种覆盖率水平等多种因素。中国将密切关注全球疫情趋势，研判疫情风险，加快疫苗接种进度，适时调整相应的防控策略和措施。

