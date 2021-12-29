台知名相声演员宋少卿再度酒驾 剧团：不会让酒驾累犯上台

台湾知名相声演员宋少卿昨天因再度酒驾被捕，他共同创办的相声剧团“相声瓦舍”昨天发出声明称，绝对不姑息酒驾累犯，宋少卿将会从参与的两部戏中全面消失，团长冯翊纲更强调：“不会让这个酒驾累犯上台的。”

综合台媒报道，宋少卿昨天凌晨开车行经新北市板桥区时与德士发生碰撞，警方获报到场处理，宋少卿酒测值超标，被警方依公共危险罪嫌移送法办；新北地检署讯后，谕知新台币3万元（约1468新元）交保。

宋少卿受访时说，他与友人昨天聚会后立即叫了代驾，但很不应该的是自己从停车场把车开出，与代驾会合，就在这一小段路上，不慎擦撞德士。“就这一点点小小的侥幸心态，造成大家困扰，真是抱歉、真是对不起。”

宋少卿和冯翊纲是相声瓦舍共同创办人。冯翊纲昨天在相声瓦舍官方面簿就上述事件发声明强调，剧团支持政府，也支持大众请愿，绝对不会姑息、遮掩酒驾累犯。他说：“关于酒驾、关于喝酒肇事，这个事情是非常之严重的。我作为宋少卿30年来的表演搭档，我有一个很心痛的前提，相声可以不说、戏可以不演，做人怎么可以做成这样？绝对不行。”

冯翊纲说，目前宋少卿在相声瓦舍中有两部戏，一部戏是过两天就要在高雄卫武营演出的《三十三》，但他指出，“保证不会有宋少卿在舞台上......我不会纵容他让他到台上来”。至于另一部2022年的新戏《画虎蓝》，冯翊纲也保证：“全台湾2022年，任何一场《画虎蓝》，你不会看见宋少卿，我不会让这个酒驾累犯上台的。”

冯翊纲并说，自己很心痛做出决定，并向民众致歉，如果民众想退票也可以，相声瓦舍将会承受结果。

宋少卿曾分别在2003年和2004年因疑似酒驾上过社会新闻。据报道，宋少卿于2003年开车擦撞停在路边的汽车后逃逸，30小时后才出面道歉，并坚称自己没有酒驾；2004年，他则开车擦撞路边车辆，还在撞车后直接睡着。

至于2018年和2020年，酒后的他虽然请了代驾，但到自家巷口后，却因不想透露住家地址，自行接手开进停车场而构成酒驾行为。

现年54岁的宋少卿，1988年参加选秀节目夺冠后，与黄子佼、卜学亮等人组成团体出道，进入演艺圈；同年，他也与冯翊纲等人共同创办相声瓦舍，担任主演相声瓦舍历年舞台演出作品。