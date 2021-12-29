中国将加快制定统一的出口管制清单，积极开展出口管制多双边交流合作，严格保护市场各方主体的合法权益。

综合新华社与路透社报道，中国国务院新闻办公室今天（29日）发布《中国的出口管制》白皮书，这是中国首次发布该领域白皮书。

出口管制是指对两用物项、军品、核以及其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的货物、技术、服务等物项出口，采取禁止或者限制性措施。

白皮书全文9000余字，正文包括四个部分，分别是：中国出口管制的基本立场、不断完善出口管制法律制度和管理体制、持续推进出口管制体系现代化、积极开展出口管制国际交流与合作。

在履行国际义务方面，白皮书提出，中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器、生物武器和化学武器等大规模杀伤性武器，坚决反对此类武器及其运载工具的扩散，不支持、不鼓励、不帮助任何国家发展大规模杀伤性武器及其运载工具。中国致力于规范常规武器贸易，打击武器非法贩运，缓解常规武器滥用引发的人道主义问题。中国坚定维护有关国际条约的权威性和有效性，严格履行国际义务，维护国际和地区和平稳定。

白皮书提出，中国未来将贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，以加快构建设计科学、运转有序、执行有力的现代化出口管制体系为目标，抓紧完善《出口管制法》配套法规，加快制定统一的出口管制清单，积极开展出口管制多双边交流合作，广泛做好法律政策的宣贯，严格保护市场各方主体的合法权益，为营造市场化、法治化、国际化营商环境创造良好条件。