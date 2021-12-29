江苏政法委原书记王立科涉包庇纵容黑社会等罪被公诉

江苏省委原常委、政法委原书记王立科涉嫌受贿、行贿、包庇纵容黑社会性质组织、伪造身份证件案，由中国监察委员会、吉林省长春市公安局分别调查、侦查终结。长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。

根据央视新闻报道，检察机关起诉指控：被告人王立科利用担任辽宁省北镇满族自治县公安局副局长，北宁市公安局政委，北宁市公安局党委书记、局长，锦州市公安局副局长，葫芦岛市副市长、市公安局党委书记、局长，辽宁省公安厅党委副书记、副厅长，大连市副市长、市公安局党委书记、局长，江苏省省长助理、副省长、省公安厅党委书记、厅长，江苏省委常委、省委政法委书记等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检察机关还指控，王立科为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节特别严重；身为国家机关工作人员，长期、多次包庇、纵容黑社会性质组织进行违法犯罪活动，情节严重；多次安排他人违法伪造居民身份证件，情节严重，应当以受贿罪、行贿罪、包庇纵容黑社会性质组织罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。

中共中央纪委今年9月22日通报，王立科严重违纪违法被开除党籍和公职。通报指王立科特权思想严重，生活奢靡腐败，严重破坏任职地区政法系统特别是公安系统的政治生态。通报还指王立科纵容、默许亲属利用其职权谋取私利，腐化堕落，大搞钱色交易；贪婪妄为，为谋取不正当利益向他人贿送巨额财物，肆无忌惮大搞权钱交易，利用职务便利在企业经营、贷款办理、职务调整等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物，长期为黑恶势力充当“保护伞”。

有消息指，王立科攀附的对象包括他的老上级、重庆市公安局前局长王立军，以及中央政法委和江苏省的前负责人。

公开简历显示，今年57岁的王立科是山东蓬莱人，早年长期在辽宁省公安系统工作，曾任锦州市公安局副局长、葫芦岛市副市长、市公安局局长，辽宁省公安厅副厅长、大连市副市长、市公安局局长等职。

2013年3月，王立科南下调任江苏省省长助理，省政府党组成员，公安厅党委书记、厅长，同年12月晋升江苏省副省长。2015年11月，王立科出任江苏省委常委、政法委书记，并兼任省公安厅厅长至2017年9月。2020年10月24日，王立科主动投案、接受调查。

