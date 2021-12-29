朱立伦：没人在乎林智坚选不选大新竹市长

台湾新竹市长林智坚早前宣布不选大新竹市长，国民党主席朱立伦今天说，没人在乎林智坚选不选。

民进党籍新竹市长林智坚周一晚突然抛出震撼弹，宣布为了促成朝野政党停止政治操作，加速修法让新竹市和新竹县合并升格为第七个直辖市，他决定不参选2022年合并升格后的大新竹市长，并邀朱立伦公开辩论，让民众了解双方各自提出的“竹竹”合并升格理念和相关议题等。

综合中央社、《自由时报》报道，朱立伦今早出席一场公开活动前受访时说，没有人在乎林智坚要不要选大新竹市长，国民党在乎的是台湾整体的土地规划、财政收支划分等，不会因为一人或一党之私。

朱立伦说，如果没有完整的土地规划与财政收支划分，一切都是假的，国民党完全赞成大新竹要发展，但一定要有完整配套，以及配合足够的财政支持，也要让地方充分参与，怎么可以用完全没规划、破坏台湾发展的方式，就只是为了一人或一党之私。

面对林智坚邀请辩论，朱立伦说，欢迎总统蔡英文与在野党一起深入对土地规划、财政划分进行完整讨论。

对此，林智坚今天回应说，此次竹竹合并升格就是照妖镜。他并指出，尤其在他宣布不参选大新竹市长后，所有的妖魔鬼怪就现形了。

林智坚强调，朱立伦指他选不选不重要这一件事，确实没有错，但竹竹合并升格是新竹市民、县民期待的，“朱主席你也没有权利、资格因为党的利益阻挡竹竹合并升格”。

林智坚也说，如果朱立伦认为竹竹合并升格没有急迫性，就请朱立伦在上下班时间来到新竹县，从新竹县开车到新竹科学院，或下雨天从高速公路前往新竹科学院，就会了解为何新竹市民、县民那么期盼借由新竹升格带来更大的资源、财源，更完整的城市规划来改造。

