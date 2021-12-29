山姆会员店被疑下架新疆商品 网传中国消费者排队退卡

中国消费者排队退订沃尔玛旗下的山姆会员店会员卡照片近日在网上流传。据报道，山姆会员店疑似下架新疆产品，用户在app 中以“新疆”为关键词搜索时，虽然搜索结果展示了各种新疆产品，但是在实际搜索结果页面却显示无商品。山姆会员店客服回应此事称，相关商品没有库存，因此无法搜到。

综合“三言财经”和北京日报客户端消息，目前在福建厦门等多地，均出现了“山姆会员退卡潮”，大批山姆原会员选择退出、不再购买山姆任何产品。有网民晒出的照片显示，大量消费者排队办理退卡。

多名消费者表示，在打开山姆会员商店APP搜索栏，输入“新疆”两字，即出现“新疆哈密瓜”“新疆和田红枣”“新疆杏”等多个含“新疆”关键词供选择，但真正搜索“新疆”之后，却得到了“抱歉，没有找到相关商品”的结果。山姆会员店因“下架新疆产品”上周五（24日）还登上了热搜。

根据凤凰网《风暴眼》报道，除了山姆会员店外，其母品牌沃尔玛超市也下架了新疆商品。京东山姆会员店官方旗舰店，同样也无法搜索到新疆商品。

山姆会员店线上客服针对此事回复称：商品上下架的情况可能需要根据库存的实际情况安排，目前店内也有很多类似商品可供选择，消费者的建议也会反馈到相关部门。

不过，接听山姆会员门店电话咨询热线的店员表示：没有收到下架新疆产品的相关通知，可能是没货了。