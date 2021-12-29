民进党谴责中共持续扼杀香港民主自由

香港警方今早（29日）拘捕《立场新闻》六名现任或前高层人员，台湾执政的民进党表达最严厉谴责，指这是中共持续公然撕毁一国两制承诺、扼杀香港民主自由的作为。

据台湾《联合报》报道，民进党说，香港警方共派出超过200名军装及便衣人员大动作搜查媒体办公室，抓捕民主自由倡议者，令人愤慨和不满，突显中共和港府完全无视国际社会对香港情势恶化的高度忧虑，并一再透过《香港国安法》扼杀香港言论自由，制造媒体舆论的寒蝉效应。

民进党还称，中共除了打压香港媒体娱乐圈，更透过改变香港立法会选制，以“爱国者治港”目标变相改造香港民主选举制度，立法会90议席仅一名非建制派议员，成为名副其实的“橡皮图章”。

民进党重申，将与国际社会持续支持香港人民争取民主自由，关怀港人的政治诉求。

据香港媒体今早报道，香港警方国安处今早拘捕《立场新闻》六名高层或前高层人员，被捕者包括《立场新闻》前总编辑钟沛权、前董事吴霭仪、何韵诗、周达智、方敏生及现任署理总编辑林绍桐。香港记协主席、《立场新闻》副采访主任陈朗昇也被带走协助调查。

港媒还引述消息称，早前被控违反香港国安法、目前正在惩教所还押的前《苹果日报》副社长陈沛敏也被捕，她被指涉嫌参与撰写煽动性刊物。

《立场新闻》是香港亲泛民主派新闻网站，创建于2014年，经营模式是通过接受商业广告及公众赞助。自2019年6月香港反修例事件爆发以来，立场新闻持续报道，其同情示威者的立场吸引了不少新受众。

在《苹果日报》今年6月停运后，立场新闻曾于6月27日公告，暂时将今年5月以前发表的博客文章、转载文章和读者投稿等全部下架。

香港前特首梁振英今年10月指控《立场新闻》是美国代理人，并要求《立场新闻》公开与美国政府、政界人物和非政府组织的关系。