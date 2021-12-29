李佳琦按浙消保委要求整改：停止销售相关商品

双十一期间，浙江消保委发现李佳琦等带货主播存在违规问题。浙江省消保委昨天收到淘宝、抖音等五个平台及相关主播的整改报告，其中李佳琦的运营方（美腕上海网络科技有限公司）表示立即停止销售相关商品，对库存所有商品进行更改，更改完毕且经过新一轮检测后，再重新上架相关商品。

根据每日经济新闻报道，浙江省消保委表示，从提交的整改报告来看，各平台和涉事主播态度端正，提出整改措施切实可行，针对性强。涉及问题的相关主播也在省消保委规定时间内提交了整改说明。

浙江消保委上周四（23日）称，今年双十一期间，浙江省消保委对多个直播带货平台进行了消费体察，发现近四成商品检测不符合国家标准，并消费体察选择了多位主播，包括网络人气排名前十位的李佳琦、薇娅、罗永浩、雪梨、烈儿宝贝、Timor小小疯等知名主播。

体察时发现，个别主播存在夸大宣传、用绝对性广告语、拿其他平台做比较、少发漏发、发错尺码、宣传与实物不一致等。此外，两个批次生鲜发现短斤缺两问题。

其中，在淘宝平台拥有约5645万粉丝的明星主播李佳琦直播间内发现一批次商品标签不规范问题。

浙江省消保委约谈了五大平台及相关主播。约谈会上，浙江省消保委对各平台及主播体验和检测发现的问题逐一通报，，明确告知商家、主播违法事由，警示商家、主播合法经营。同时下架相关不符合国家标准的商品，并要求商家改正违法违规行为。