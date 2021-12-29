帮明星主播逃税 河南黑中介嫌犯被捕

在中国整治艺人主播逃税漏税问题之际，一个帮助明星主播偷逃税的“黑中介”主要嫌犯被逮捕。

中国国家税务总局河南省税务局官网昨天（28日）披露，漯河市税务局稽查局近期根据税收大数据分析和相关线索，与公安部门密切配合，依法查处了以王晓晨、朱强、冷越云为首的文娱领域“黑中介”涉税违法案件。

经查，2019年7月以来，王晓晨、朱强、冷越云等人利用他人身份信息，通过在全国11个省市注册的600余户企业，以从事影视劳务外包、推荐演员和宣传合作等名义，在没发生实际经营业务的情况下，为有关文娱领域从业人员虚开发票，并帮助有关文娱领域从业人员设立“空壳”企业逃避缴纳税款，从中牟取非法利益。

目前，王晓晨、朱强、冷越云三名主要犯罪嫌疑人已被司法机关依法逮捕。

中国全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，一些涉税中介机构利用自身专业特长，以所谓税收筹划的名义帮助不法分子偷逃税款，实则是损公肥私的歪门邪道。在多起偷逃税案件中，都能看到这类“黑中介”的影子。漯河市税务局稽查局查处曝光这起典型案件具有强烈的警示意义和震慑作用。

张连起建议，税务机关会同有关部门在严查相关明星艺人、网络主播的同时，对于背后沆瀣一气的“黑中介”、网络平台、经纪公司和经纪人，包括利用不合规的税收政策洼地偷逃税款的机构和个人，以及那些信口雌黄、任意曲解国家税收政策、散布虚假涉税广告牟取不当利益的网络“黑嘴”，都予以坚决严厉打击，让他们付出应有的代价，最终让追缴的税费更多用于民生福祉。