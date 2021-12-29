王力宏会否被列劣迹艺人 国台办：支持两岸文化交流政策没变

台湾艺人王力宏日前宣布暂别演艺圈，针对王力宏是否会被大陆列入劣迹艺人名单以及网上指“王力宏在大陆的豪华存在基本结束了”是否也是官方态度的提问，大陆国台办发言人马晓光回应说，支持两岸文化交流的政策没有改变。有关部门一贯依法依规管理在大陆进行的营业性演出活动。他还说，不能把个人网上的说法当作官方态度，“对于两岸文化交流合作，我们一向持支持、鼓励态度。我们更看重的是公德，而不是网上其他方面的一些说法。”

根据环球网报道，马晓光在今天举行的国台办例行新闻发布会上说，对于在大陆进行的营业性演出活动，有关部门一贯依法依规管理，为的是引导更多内容健康、积极向上的文化产品进入市场。同时，鼓励支持演艺人员自觉弘扬行风艺德，不断提高思想品德修养、职业道德素养和人文艺术涵养，树立良好社会形象，做德艺双馨的文艺工作者。

对于网上称“王力宏在大陆的豪华存在基本结束了”，马晓光说，不能把个人网上的说法当作官方态度。对于两岸文化交流合作，国台办一向持支持、鼓励态度。对于一些涉及个别人的个别事件、个别情况，希望来大陆发展的演艺人员都能做到德艺双馨。

《环球时报》前总编辑胡锡进在王力宏事件曝光后发表评论，直言目前李靓蕾的指控对王力宏的“人设”是致命的，除非王力宏能提供相反的证据并让事情反转，“否则他在大陆演艺市场的豪华存在基本就结束了”。