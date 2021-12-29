张庭旗下九家成立不足一年公司同日注销

台湾知名艺人张庭林瑞阳“TST庭秘密”品牌运营主体上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销被查。天眼查App显示，由张庭（张淑琴）担任法定代表人、执行董事兼总经理的九家企业于今年9月8日同时注销，“张庭九家公司于同日注销”也登上微博热搜。

根据界面新闻报道，据天眼查App信息，这九家注销公司包括上海浩广生物科技有限公司、上海运凡企业管理有限公司、上海振海信息科技有限公司、上海名理企业管理有限公司等，注销原因均为决议解散。这九家企业均成立于2021年，注册资本均为4500万人民币（约956万新元）

目前，张庭所有任职企业中经营状态为存续或在业的有70余家，涉及生物科技、投资管理、文化传媒等领域。

“李旭反传防骗团队”微信公众号上周五（24日）发文称，石家庄市裕华区市场监督管理局回复函称，今年6月5日，该局对林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。

该公司旗下化妆品牌TST庭秘密今天凌晨在官方微博回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司，非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险，目前公司运营一切正常，并将积极配合相关部门工作。

有记者在今天举行的国台办新闻发布会上问，张庭林瑞阳涉嫌违法事件，是否也是对在大陆台企台商的一个提醒，国台办发言人马晓光说，会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看，这完全是一起涉及商业事件，与两岸关系无关。他强调，任何人在大陆经商、创业首先也必须应该依法依规。

《环球时报》前总编胡锡进今天下午发文说，张庭曾一天内注销9家公司，其夫林瑞阳则关联53家公司，一个人办几十家公司，这中间在倒腾什么，是值得打问号的。即使张庭夫妇没有违法的恶意，他们能否管理好这么多公司，让自己利益最大化的操作不碰到法律红线，也是挺玄乎的一件事。

胡锡进还说，天下没有免费的午餐，名望转化成有效的生意和利润，也是需要努力和付出的。经商不仅要懂市场，还要了解法律，最后是艰苦的付出和对市场风险的承担。舒舒服服就把名气变成了上市公司一般的高价股权，那对绝大数人来说都是做梦。明星的优势是有限的，谁都认识的面孔并非想怎么开采就怎么开采的金矿。